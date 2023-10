Gică Hagi a dezvăluit ce buget are la Farul Constanța: ”Încercăm să facem față”

După ce a ratat grupele cupelor europene, performanță care ar fi adus o sumă importantă în bugetul clubului, Farul a avut un început modest de campionat.

Acum, după ce a legat trei victorii, trupa lui Gică Hagi a revenit în zona play-off-ului, mai exact pe locul cinci, cu 18 puncte și cu un meci în minus față de majoritatea echipelor din campionat.

Hagi a dezvăluit ce buget are la dispoziție la Farul Constanța în acest sezon: șase milioane de euro.

Gică Hagi a dezvăluit ce buget are la Farul

“Nu suntem cei mai buni din România pentru că bugetul nu este. La conducători, avem conducători foarte buni, avem președinte, avem vicepreședinte, toți sunt foști fotbaliști.

Încercăm să facem față, vom vedea, ușor ușor să mărim aceste venituri ale clubului care să fie bine pentru club să ne putem bate de la egal la egal cu orice club din România, dacă putem, dacă nu…

Bugetul este la fel ca în anii precedenți, noi nu putem să schimbăm. Noi o luăm în fiecare an, ne clădim, o luăm de la zero, nu putem, niciun leu în plus. Bugetul e în jur de 6 milioane”, a spus Hagi, la Fanatik.

După reluarea campionatului, Farul Constanța va juca pe teren propriu cu cei de la Universitatea Cluj, după care va urma un alt duel ”acasă”, cu UTA Arad, și deplasarea de la CFR Cluj.