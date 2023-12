Becali exultă pentru că are doi fotbaliști care arestează mingea la FCSB.

FCSB a jucat slab duminică seara, scor 0-2 cu Oțelul, pe Arena Națională, în fața a peste 5.000 de spectatori. Fără Alexandru Băluță suspendat, FCSB a mizat pe tot ce avea mai bun în lot, însă antrenorul Elias Charalambous a fost contracarat de Dorinel Munteanu, antrenor care spusese cu cinci zile înaintea partidei din etapa a 18-a că o va învinge pe FCSB.

Gigi Becali exultă! Pretinde că are doi mingicari care 'apără' mingea la FCSB

Jocul a arătat bine pentru FCSB doar la început pentru că ulterior gălățenii au mizat pe un joc agresiv, menit să blocheze tate acțiunile roș-albaștrilor, care au făcut "cel mai prost joc de când sunt eu antrenor", după cum a afirmat Charalambous la finalul partidei din runda a 18-a.

De ce are Becali motive de bucurie? Luni dimineața, după ce i-a făcut praf pe Compagno, Rotariu, Șut și Olaru, milionarul și-a bombat pieptul pentru că echipa sa va miza etapa următoare pe încă un fotbalist de clasă. Cel puțin așa susține Becali.

Pe lângă Coman, în teren va fi și olteanul Alexandru Băluță, fotbalist suspendat la confruntarea cu Oțelul Galați. "Bine că vine și Băluță. Vezi când nu ai o piesă? Păi, Băluță acolo e piesa principală. Că nu poți să câștigi meciul doar cu unul, noi aseară am avut un singur jucător, Coman. El nu poate, săracul, să joci singur cu 11. Acum dacă ai doi, Coman și Băluță, are și el unul cu care să se bată, cum se băteau evreii când se băteau. Așa și el, are doi, se bate cu 10, dar dacă nu ai încă unul lângă tine?", a declarat Becali, luni dimineață, în fața vilei sale din Aleea Alexandru.