Universitatea Craiova a fost blocată de Rapid și pentru că giuleștenii au reușit să-l anihileze pe Alex Mitriță. Playmaker-ul oltenilor a avut șanse de a înscrie însă Aioani a avut o evoluție fără cusur. La Craiova, în continuare atacanții sunt ineficienți, iar Costel Gâlcă a anunțat că în câteva zile gruparea lui Mihai Rotaru va transfera un atacant.

Exact ca în meciul cu Dinamo, scor 1-1, din etapa trecută, Gâlcă a început primul 11 cu Lukic, iar în actul secund l-a introdus pe Koljic.

"Au stat mai compacți în apărare, mari probleme nu ne-au pus, am avut un penalty, a fost o centrare când i-a venit în mână. Important este să marchezi primul, să marchezi în situații clare. Am dat de o echipă agresivă în propria jumătate, au stat compacți, nu ne-am putut crea mai ocazii de a marca.



În ziua de azi golul face diferența, ne-am creat multe ocazii în ultimele meciuri. Normal, mi-aș fi dorit să marcăm noi primii, cu siguranță se desfăceau. Au fost și niște șuturi ale lui Mitriță...



Am dat de o echipă susținută de public. Ne-am creat ocazii, dar nu concretizăm. Am avut niște probleme, nu făceam balansul pe linia de fund și am preferat să schimbăm.



(vine atacantul mult dorit?) Acest atacant e pregătit să joace, sperăm să fie pregătit, îl putem folosi. Prea puține victorii contra echipelor din primele șase.



(nu e prea puțin pentru o echipă care-și dorește titlul?) Nu e prea puțin.



Pot schimba și sistemul, putem schimba și sistemul ca să fim cu mai multă prezență în careu", a declarat Costel Gâlcă, la finalul meciului din Giulești.



Rapid - U Craiova 1-0 (A marcat: Alex Dobre)



În clasament, craiovenii au 36 de puncte şi sunt pe locul 4. Rapid este pe 6, ultimul loc de play-off, cu 35 de puncte.



RAPID: Aioani - Cr. Manea, D. Ciobotariu, Paşcanu - Onea, T. Christensen, Hromada (Kait 12), Borza – Micovschi (Gojkovic 90), Burmaz (N’Jie 77), A. Dobre. ANTRENOR: Marius Şumudică

UNIVERSITATEA CRAIOVA: L. Popescu – C. Mora, Maldonado (Screciu 46), Zajkov, Bancu – Oshima, Mekvabishvili (L. Houri 69) – Bană (D. Barbu 46), Cicâldău (Badelj 46), Al. Mitriţă – Lukic (Koljic 69). ANTRENOR: Costel Gâlcă

Cartonaşe galbene: T. Christensen 24, Burmaz 45 / Maldonado 5



Arbitri: Marcel Bîrsan - Radu Ghinguleac, Mircea Grigoriu