Gabi Balint s-a amuzat pe seama numelui noului patron de la Dinamo: "In spaniola, se traduce un fel de «zero barat»"

Gabi Balint a facut cateva afirmatii despre Pablo Cortacero, noul patron al "cainilor".

Gabi Balint (57 de ani) l-a ironizat pe Pablo Cortacero, noul patron al lui Dinamo. Fostul mare atacant a explicat ce semnifica numele ibericului in spaniola. De asemenea, Balint a declarat ca are dubii in privinta noii conduceri de la Dinamo.

"Chiar ma amuzam pe seama numelui lui. In spaniola, se traduce un fel de «zero barat». („Corta” = taie, „cero” = zero). Sper sa nu fie cazul! Eu sper sa fie bine, ar fi pacat sa dispara Dinamo. Fara Dinamo, fotbalul nu ar mai fi cum a fost. Problema e ca investitorul acesta sa fie serios, dar si eu am dubii acum! Ma gandesc sa nu vina sa speculeze momentul asta si apoi sa vanda” , a declarat Gabi Balint la DigiSport.