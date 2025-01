Gabi Balint (61 de ani) crede că Darius Olaru, marele absent al FCSB-ului din partida cu Manchester United, se poate transfera într-un campionat important din Europa dacă își va domoli ieșirile nervoase.

Greu fără Olaru într-un asemenea meci, nu?

E o pierdere, clar. Să ne aducem aminte ce meciuri a făcut, ce contribuție a avut la victoriile FCSB-ului. Cred că a fost cel mai bun sezon al lui.

„Extraordinar de mult efort, dar stă prea mult pe jos”



Ce ar trebui să facă pentru a se transfera și el la o echipă dintr-un campionat puternic?

Mai are de pus la punct niște lucruri. Nu-mi place că e tot timpul nervos, nu știe să fie echilibrat, să-și domolească ieșirile. Apoi, exagerează cu căderile. Știu, te mai împing adversarii, dar stă prea mult pe jos. Are în instinct să procedeze așa. Ar trebui să renunțe la chestiile astea. În rest, extraordinar de mult efort, se infiltrează foarte bine în atac, finalizează cu ambele picioare. E un jucător care își va găsi în mod sigur o echipă bună afară și va ajunge să câștige mai mult, dar trebuie un pic să se maturizeze, că deja... A greșit o dată, de două ori, de trei ori. Ai văzut și la meciul cu nemții (n.r. - amicalul cu Hamburg dinaintea reluării Ligii 1), abia începuse, că el s-a și dus să rupă vreo doi pe acolo. Și normal că ăștia l-au urmărit și a intrat ăla urât în margine. Am văzut niște secvențe, el începuse. S-a dus la unul și l-a luat pe sus, după aceea încă unul. Aici e chestie de echilibru, mai ales că ești și căpitan de echipă. În loc să țină echipa în mână, el a cedat. Astea trebuie să și le pună la punct.



Mai poți să te schimbi la 26 de ani?

Bineînțeles! 26-27 de ani e cea mai bună vârstă, ești la maturitate. Așa se spune, că la 27 de ani ești matur în fotbal. Ai învățat multe, deja judeci altfel. Am simțit-o și eu pe propria piele. La 27 de ani, aveam mult mai multă încredere, nu mai eram repezit. Până atunci, aveam și eu momente în care mă repezeam sau încercam niște acțiuni individuale cu ochii închiși, fără să văd pozițiile coechipierilor sau să combin. După aceea, am devenit mult mai inteligent în joc. La 27 de ani, apar multe lucruri interesante la un fotbalist. De-asta spun că el are o vârstă foarte bună. La cum e el, și știu că e băiat serios, poate să joace mult de acum încolo. În ziua dse azi, fotbaliștii ajung să joace până la 38-39 de ani. Nu mai e ca-nainte.