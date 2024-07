Fundașul a semnat, dar nu cu CFR Cluj! Fotbalistul dorit de Dan Petrescu, prezentat de alt club

CFR Cluj a intenționat să facă mai multe achiziții în această vară. A avut pe listă jucători pe care i-a dorit dar nu a reușit să îi convingă, dar sunt și fotbaliști cu care încă negociază și speră să îi facă să semneze contractul.

Unul dintre cei aflați pe listă dar trecut în dreptul mutărilor care nu s-au concretizat cu acord este un fundaș kosovar, o piață exploatată mult de echipele din Superliga României în ultimii ani.

Este vorba de Lumbardh Dellova (25 de ani), fundaș central kosovar, care până de curând s-a aflat la FC Ballkani, din ianuarie 2022. Cotat la 700.000 de euro, conform site-urilor de specialitate, înțelegerea lui Lumbardh Dellova a expirat la finele stagiunii trecute, 2023-2024.

De când a semnat cu FC Ballkani, kosovarul a bifat 109 de apariții, a reușit să marcheze 11 goluri și să paseze decisiv în trei situații, în peste 7500 de minute petrecute în echipamentul clubului.

În trecut, fundașul a mai jucat pentru Hajduk Split, Hajduk Split 2, KF Liria și FC Prishtina, iar de curând, miercuri, 3 iulie, a semnat cu ȚSKA Sofia!

WELCOME, LUMBARDH DELLOVA!

The 25-year-old central defender arrives from FC Ballkani in his native country, Kosovo. pic.twitter.com/tldROBmiq6