Recent, oficialul vicecampioanei spunea că jocurile video sunt "cel mai mare flagel, alături de droguri și alcool", iar Andrei Cordea, poate cel mai în formă jucător al echipei, a recunoscut într-un interviu pentru PRO TV că este un fan al jocului FIFA.

Andrei Cordea: "Sunt bun la Playstation! Are fiecare echipa lui și se joacă la Ultimate Team"

Cordea spune că are mai mulți colegi la FCSB cu care se joacă pe consolă și dezvăluie ce alte hobby-uri mai are.

"După ce termin antrenamentul, sala și ce mai am de făcut, mă duc acasă, mă odihnesc, apoi mă uit la un serial sau un film. Mă și joc puțin la Playstation și ies seară să mănânc. Da, sunt bun la Playstation și am câțiva adversari din echipă. N-am făcut momentan turnee, dar are fiecare echipa lui și se joacă la Ultimate Team.

Merg și la cinema, cam o dată la două-trei săptămâni, îmi place să mă uit foarte mult la filme. Cam atât, am o viață liniștită. Totul depinde de fotbal. Dacă sunt bine pe partea fotbalistică, sunt bine și în viața de zi cu zi", a spus Andrei Cordea, pentru PRO TV.

Mihai Stoica: "Jocurile video sunt cel mai mare flagel! Chiar mai rău decât fast food-ul!"

Managerul general al FCSB spunea, în luna martie a acestui an, că jocurile video au o influență negativă asupra fotbaliștilor, la fel precum țigările și băuturile alcoolice și spune despre acestea că sunt „înfiorătoare”.

„Sunt foarte puţini fotbalişti care se uită la meciuri. Este foarte rău, e tragic. Eu mă ataşez foarte repede de jucătorii care se uită cu adevărat la meciuri, nu la FIFA sau la Manager.

Explicația pentru asta ar fi jocurile video. Am spus-o, o repet. Sunt cel mai mare flagel, alături de droguri, alcool. Chiar mai rău decât fast food-ul. Sunt înfiorătoare”, spunea Mihai Stoica, la Orange Sport.