Fostul jucător al FCSB-ului, interviu cu cărțile pe față: ”Fotbalul românesc nu mi-a plăcut. Este ciudat”

În scurta perioadă petrecută în România, între august și decembrie 2019, Chorbadzhiyski a prins doar trei meciuri în tricoul celor de la FCSB, după care a fost trecut pe bancă de Gigi Becali.

”Am fost doar împrumut, ceea ce a înrăutăţit situaţa. Când era totul bine, nu puteam juca deoarece FCSB trebuia să plătească celor de la TSKA Sofia pentru prezenţa mea. De aceea am tot `contabilizat` accidentări şi suspendări. Sincer, nu am vrut să merg acolo, dar clubul a decis să profite de ofertă şi asta a fost singura opţiune, din păcate. În plus, fotbalul românesc nu mi-a plăcut.

Fotbalul românesc este ciudat. În ce altă ţară eşti suspendat la trei cartonaşe galbene? În plus, modul în care sunt conduse cluburile este unul atipic. Am înţeles că jucam în Europa League şi campionat, dar să ai 30 de jucători în lot nu este normal”, a spus bulgarul, pentru sport.tvp.pl.

După ce a plecat de la FCSB, Chorbadzhiyski s-a întors la CSKA Sofia, pentru care a mai evoluat până în octombrie 2020. De patru luni, acesta este legitimat la Stal Mielec, din prima ligă poloneză.

În Polonia, bulgarul a prins deja zece meciuri și a reușit să marcheze un gol.