Este vorba de vârful portughez Joao Silva (33 de ani), trecut pe la echipe cu nume la nivelul fotbalului european, printre care Everton, Bari sau Palermo. Ibericul, care la jumătatea lunii septembrie a semnat în liga secundă din Grecia, cu Ionikos Nikeas, a luat în calcul transferul la Sepsi.

Formația din Sfântu Gheorghe a fost interesată de Joao Silva înainte de pandemie, doar că vârful a considerat că prima ligă din România este la un nivel inferior calităților sale, conform unei surse Sport.ro. Acum, portughezul și-a amintit de interesul arătat de Sepsi și a încercat să se autopropună, printr-un intermediar.

Joao Silva, fost la Everton, a vrut să semneze cu Sepsi!

Doar că intermediarul nici măcar nu a anunțat către conducerea clubului dorința acestuia, pe motiv că ultima sa experiență, pe care Silva a avut-o în Portugalia, la CF Estrela, pentru un sezon, nu îl recomanda pentru transferul la clubul din Sfântu Gheorghe.

”Joao Silva a fost interesat să vină la Sepsi, și-a amintit că a fost dorit în urmă cu mai mulți ani, prin 2019, dar atunci a considerat că nu e o variantă bună pentru el. Acum, a vrut să meargă la Sepsi, m-a contactat, dar i-am spus din start, fără să vorbesc cu conducerea, că nu e cazul.

Sepsi nu ar avea nevoie de el, mai ales că ultima dată a jucat la Estrela. Acum a ajuns în liga secundă din Grecia”, a spus sursa Sport.ro.

Referitor la cariera lui Joao Silva, el s-a format în țara natală. Născut la Santo Tirso, atacantul de 1.89 m a trecut, la nivelul echipelor de seniori, pe la formații precum Everton, Leriria, Vitoria Setubal, Bari, Palermo, Avellino, Salernitana, dar și câteva cluburi din China.

Joao Silva a bifat 11 prezențe pentru Portugalia U21

Pentru echipa mare a lui Everton nu a apucat să joace, dar a bifat 10 meciuri și două goluri pentru Everton U21. Cel mai bun randament l-a dat la CD Feirense, unde a marcat de 14 ori în 64 de partide. Portughezul a evoluat chiar și în apropiere de România, în Bulgaria, la Levski Sofia, unde în 36 de meciuri a marcat de 10 ori.

Era un tânăr promițători, prinzând și 11 meciuri și trei goluri pentru Portugalia U21.

Sepsi, deloc bine în SuperLiga

Sepsi a ajuns la trei eșecuri consecutive în SuperLiga României și e pe 9, cu 12 puncte. Farul Constanța e cea care a învins în această rundă trupa din Sfântu Gheorghe, scor 2-1, în etapa a 11-a.

Farul a deschis scorul în minutul 6, prin Ionuț Larie, care a transformat un penalty. Sepsi a reușit să egaleze în prelungirile primului act grație unei reușite de generic a lui Marius Ștefănescu, însă campioana a obținut victoria după un gol spectaculos marcat de Constantin Budescu în minutul 55.

”Ca și exprimare în teren, nu am arătat rău. Am făcut o repriză destul de bună. Din păcate, am primit două goluri care puteau fi evitate. Am vorbit la pauză, am discutat să nu ne mai surprindă. Este adevărat, suntem pe o pantă descendentă ca și rezultate, dar și ca joc.

Nu arătăm bine deloc. Va trebuie să ne strângem și să analizăm bine greșelile și să nu le mai repetăm. După pauză, primim lejer gol. A fost un meci greu. E campioana României. Avem o formă slabă. Ghinionul parcă nu se mai termină la noi. Greșim și individual și colectiv!”, a transmis Liviu Ciobotariu la finalul meciului.