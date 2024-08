”Foarte prost!”. Costel Gâlcă nu s-a ferit de cuvinte după Universitatea Craiova - Petrolul

Universitatea a ratat şansa de a urca pe primul loc, în cazul unei victorii. Craiovenii nu au trimis niciun şut pe poartă în acest meci, dar rămân neînvinşi în campionat.

După meci, antrenorul Craiovei, Costel Gâlcă, a tras primele concluzii și s-a arătat dezamăgit de atitudinea elevilor săi.

Tehnicianul este de părere că echipa sa trebuie să-și schimbe atitudinea pentru a spera la titlul așteptat de câțiva ani de suporteri, dar și de finanțatorul Mihai Rotaru.

Costel Gâlcă: ”Am jucat foarte prost”

„Prima repriză am jucat foarte, foarte, foarte prost. Câțiva dintre jucători, practic, au ieșit accidentați, cu încărcătura... Ivan a făcut antrenament tot timpul. Zicea că a simțit ceva. Bineînțeles că am decis să-l schimb. Una peste alta, am jucat foarte prost, am demonstrat că nu putem juca la trei sau la patru zile, cred că ne trebuiau două echipe să facem asta.

Am fost neputincioși, ăsta e cuvântul. S-a văzut și în teren, de aceea n-am avut șut pe poartă. Am intrat altfel în teren, dar nu am putut marca. Niciodată nu introduc un jucător din primul minut până nu-i întreb, eu îmi asum decizia de a începe cu un ”11”, dar și ei trebuie să-și asume că sunt sută la sută.

Sperăm cât mai curând, sperăm să-i găsim și să-i avem. Sperăm să vină cât mai repede, ne trebuie mult timp și cu jucătorii pe care-i avem ca să perfecționăm multe lucruri. Din punct de vedere fizic cred că mai avem de lucrat. Nu cred că ăsta e drumul pentru a te lupta la titlu. Trebuie să schimbăm atitudinea”, a spus Costel Gâlcă, la flash-interviu.

În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova a urcat, cel puțin temporar, pe locul doi în Superligă, cu opt puncte, și se pregătește pentru meciul din următoarea etapă cu Sepsi OSK (deplasare).

De partea cealaltă, Petrolul Ploiești urcă temporar pe locul șapte, cu cinci puncte, și va primi în următoarea etapă vizita celor de la Universitatea Cluj.