Răspunsul lui Alex Mitriță când a fost întrebat dacă a jucat ultimul meci pentru Universitatea Craiova

Universitatea a ratat şansa de a urca pe primul loc, în cazul unei victorii. Craiovenii nu au trimis niciun şut pe poartă în acest meci, dar rămân neînvinşi în campionat.

Ploieştenii au început în atac la Craiova şi după şutul din minutul 3 al lui Keita, Tudorie l-a pus la încercare pe portarul Laurenţiu Popescu, în minutul 9. A urmat ocazia lui Grozav, din minutul 20, iar replica gazdelor a venit de la Houri, care a trimis peste poartă, din careu.

Maldonado a expediat mingea pe lângă poartă, în minutul 47, pentru ca oaspeţii să solicite un penalty în minutul 60, la un contact în careul oltenilor, între Sergiu Hanca şi Oshima. Arbitrul Ionuţ Coza nu a dat însă nimic şi craiovenii au mai ratat prin Alexandru Creţu, în timp ce Grozav a irosit o ocazie pentru ploieşteni, iar meciul s-a încheiat 0-0.

Reacția lui Alex Mitriță după remiza cu Petrolul Ploiești

"Important e că nu am pierdut, am luat un punct și sper să avem o zi, două libere să ne reîncărcăm. Am simțit oboseala în teren. Petrolul nu știu dacă a legat patru-cinci pase, a stat mai mult în defensivă. Am încercat să îi desfacem, dar nu am putut.

Ne axăm pe campionat, nu am pierdut în seara asta, nu trebuie să fim așa triști. Am scos un punct", a declarat jucătorul Craiovei, care a dezvăluit că încă nu pleacă de la echipă: "Cu siguranță, nu. Sunt aici, încerc să-mi fac treaba cât mai bine aici. Nu discutăm asta. Când va fi o ofertă clară, vom discuta".