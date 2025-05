”Dacă ai putea să devii partenera unui actor celebru într-un film, pe cine ai alege?” Maria Mihalache a răspuns categoric

Pe lângă atribuțiile în atletism, Maria Mihalache excelează și în modeling. Sportiva are postări care sar și de 5000 de aprecieri pe rețelele sociale.



La Poveștile Sport.ro, Maria Mihalache a fost întrebată, ipotetic, cu ce actor celebru și-ar dori să apară într-un film la Hollywood. Sportiva l-a ales pe Brad Pitt.



”Dacă ai putea să devii partenera unui actor celebru într-un film, pe cine ai alege?”, a fost întrebarea adresată Mariei. ”Nu m-am gândit niciodată. Brad Pitt!”, a răspuns atleta.



Totul a început ca o joacă, iar acum reprezintă România la Mondiale: "Părinții se mândresc cu mine"



Maria Mihalache s-a autoevaluat, spunând că se vede suficient de competitivă pentru o calificare la Olimpiada din Statele Unite ale Americii. În plus, a anunțat că va face sacrificiul de a-și dedica următorii ani în scopul calificării la următoarea ediție a competiției supreme în sportul mondial.



Deși mulți sportivi de performanță spun că au pierdut ani din copilărie pentru a putea ajunge la un anumit nivel, Maria Mihalache a luat totul ca pe o joacă la început și nu regretă alegerile făcute.



”Consider că mi-a furat anumite momente din copilărie, dar nu le regret! Asta e plăcerea mea, jobul meu. Schimbarea prefixului, la 20 de ani, nu a contat prea mult. Mă simțeam la fel ca și înainte, dar de acum trebuie... o să îmi fure și mai multe momente.



Când eram mică, nu am simțit aceste lucruri, sportul a fost o joacă, un hobby. Când am primit prima geantă cu echipamentul României, am simțit că sunt un sportiv mai bun, care merge la competiții internaționale. E o împlinire!



Părinții se mândresc cu mine, mi-au urat mereu succes. Sunt foarte fericiți pentru ceea ce fac. Mereu încearcă să vină la concursuri, au fost și în martie, la Campionatul European din Olanda”, a spus sportiva de 22 de ani în emisiunea Poveștile Sport.ro.