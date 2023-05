Florinel Coman declanșează războiul pentru titlu: „Nu m-a surprins deloc meciul Rapidului. Era clar că bate Farul!”

FCSB și-a câștigat meciul cu Sepsi OSK, 3-1, din runda a șaptea a play-off-ului. Florinel Coman (25 ani), cu cele două pase decisive pentru David Miculescu (22 ani) și Andrei Cordea (23 ani), a fost din nou cel mai bun jucător al roș-albaștrilor.

Florinel Coman, săgeți către meciul Farul Constanța - Rapid 7-2

La finalul meciului de pe Arena Națională, șeptarul FCSB-ului a mărturisit că a avut încrede în permanență că echipa sa va câștiga partida. Nu l-a surprins nici rezultatul de la Ovidiu, unde Farul Constanța a zdrobit-o pe Rapid cu 7-2.

„Am făcut un meci consistent, puteam închide meciul în prima repriză. Au fost multe ocazii pe care nu le-am fructificat. Important este că am intrat montați pentru a câștiga meciul în repriza a doua. Știam ce ne va aștepta, Sepsi și în tur a făcut un meci foarte bun. Am analizat și am știut ce trebuie să facem pentru a câștiga. Trebuia să câștigăm meciul cu orice preț.

Am simțit că putem reveni! Asta am vorbit și înainte de meci, că putem să marcăm și în minutul 93. În cele 3 meciuri nu mai contează jocul, contează doar să luăm cele 3 puncte, cum am făcut la Craiova. Stadionul va fi plin cu CFR, vor veni să ne susțină suporterii (n.r. în meciul următor). Trebuie să jucăm agresiv și să luăm toate cele 3 puncte.

Nu m-a susprins deloc acel meci, era clar că bate Farul (n.r. despre Farul - Rapid 7-2). Și dacă le dădeau 4... și 1-0 dacă le dădeau. Era clar că bate Farul! Vrem să câștigăm titlul în ultima etapă și să sărbătorim cu fanii (n.r. FCSB o va întâlni pe Rapid în ultima etapă). Presiunea există peste tot. Când îți dorești ai presiune, iar noi ne dorim. Presiunea face cinste fotbalului”, a declarat Florinel Coman la finalul meciului.

Clasament play-off

1. Farul Constanța 46 puncte

2. FCSB 43 puncte

3. CFR Cluj 39 puncte

4. Universitatea Craiova 36 puncte

5. Rapid 34 puncte

6. Sepsi OSK 25 puncte

Programul play-off-ului:

Etapa a 8-a

Rapid București - Sepsi OSK (12 mai, 20:30)

Universitatea Craiova - Farul Constanța (13 mai, 21:30)

FCSB - CFR Cluj (14 mai, 20:30)

Etapa a 9-a

Farul Constanța - FCSB (20 mai, N/A)

Rapid București - Universitatea Craiova (20 mai, N/A)

Sepsi OSK - CFR Cluj (20 mai, N/A)

Etapa a 10-a

CFR Cluj - Farul Constanța (27 mai, N/A)

FCSB - Rapid București (27 mai, N/A)

Universitatea Craiova - Sepsi OSK (27 mai, N/A)