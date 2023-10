Florinel Coman a tras o singură concluzie după FCSB - U Cluj 2-2: ”Am fost egoiști”

Florinel Coman (25 de ani) s-a arătat dezamăgit după meciul cu Universitatea Cluj.

”Am fost egoiști la ultima pasă”, a fost concluzia trasă de șeptarul vicecampioanei, unul dintre cei mai importanți oameni ai echipei.

Coman spune că este mult prea devreme pentru a trage concluzii cu privire la lupta pentru titlu.

Florinel Coman: ”Am fost egoiști”

”Am întâlnit o echipă cu experiență, jucători care știu joaca. Am început bine, am marcat repede. Am crezut că ne vom face un meci ușor, dar nu a fost așa. Am fost egoiști la ultima pasă, dar fără să vrem.

Nu ne-au surprins, știam că vom întâlni o echipă căreia îi place să paseze, fără presiune. Rămânem cu un punct. Ne pare foarte rău, că ne-am propus să nu ne încurcăm acasă. Jocul a fost bun, am avut ocazii, dar nu am fost lucizi în fața porții.

Dacă făceam un meci foarte bun, câștigam cu siguranță. Atitudine, cum să n-ai atitudine? Am avut ocazii, dar n-am reușit să marcăm. Ei au luptat până în ultimul minut. Trebuie să fim mai atenți la fazele fixe.

Este prea devreme să vorbim despre lupta la titlu. Este prea devreme. Bătălia se va da în play-off. Important este play-off-ul”, a declarat Coman.

CFR Cluj se poate apropia de FCSB!

FCSB a ratat șansa de a menține distanța față de CFR Cluj și Universitatea Craiova, care s-au apropiat de primul loc după această etapă. Vicecampioana are acum 26 de puncte și este tot lider, la patru puncte distanță de CFR Cluj, care are un meci mai puțin.

Fosta campioană va juca joi împotriva celor de la Sepsi OSK, într-o restanță din etapa a cincea, iar dacă va câștiga se va apropia la un singur punct de FCSB.

De partea cealalată, Universitatea Cluj urcă pe locul 11, cu 12 puncte și un palmares impresionant în deplasare. Este neînvinsă, cu două victorii și patru rezultate de egalitate.

Pentru FCSB urmează meciul cu FC Botoșani, din deplasare, iar U Cluj va primi vizita celor de la Sepsi.