Florin Răducioiu face praf un jucător de la FCSB: ”Un dezastru!”

Fostul mare internațional nu a fost mulțumit de modul în care a evoluat Florinel Coman, chiar dacă în precedentele dueluri, cu FC U Craiova și Dinamo, a avut evoluții apreciabile și chiar a marcat. ”Mbappe” a ratat și o lovitură de la 11 metri la Galați, iar acest lucru putea afecta FCSB.

Florin Răducioiu a declarat că Florinel Coman nu s-a ridicat la un nivel apropiat de cel arătat până acum, în primele două runde din SuperLiga României. Se așteaptă ca ritmul de joc să fie mai bun, poate, încă de la confruntarea următoare. La Galați, Coman a fost mult prea lent comparativ cu așteptările pe care le avea fostul atacant al naționalei României.

Florinel Coman l-a dezamăgit pe Florin Răducioiu

În urma succesului de la Galați, FCSB a urcat pe primul loc, cu nouă puncte acumulate în primele trei etape. Pentru vicecampioana României urmează meciul retur cu CSKA Sofia, din turul 2 preliminar al Conference League, joi.

Golurile FCSB-ului în partida cu Oțelul au fost marcate de Octavian Popescu, minutul 40, și Andrea Compagno, minutul 90+1, în timp ce Florinel Coman a ratat un penalty anterior, în repriza secundă, în minutul 61.

Oțelul nu a expediat niciun șut pe spațiul porții, însă gălățenii au nimerit de două pri transversala, prin George Cîrjan și Octavian Ursu.

”De altfel, pot să spun cum l-am lăudat şi am vorbit la superlativ de Florin până acum, ei bine, în seara asta sunt nevoit să o spun că a jucat foarte prost. Şi mă refer în deosebi la acea fază singur cu portarul şi în ultimul moment apărătorul de la Galaţi (n.r.- Andrei Rus) face acea alunecare superbă, îi suflă mingea, şi nu-l face, într-adevăr, să dea gol.

Ei bine, acolo am văzut un Florin Coman lent, neaşteptat de lent. Acolo am văzut că nu este deloc în seara lui obişnuită. Iar la 11 metri a fost un adevărat dezastru! Este această modă la jucători, face acel pas, am văzut în Occident, Lewandowski din când în când mai face aşa ceva.

Un dezastru, Florin Coman! Îmi pare rău pentru el, dar a făcut în seara asta numai dezastre (n.r.- sâmbătă), dar îl iertăm pentru că oricum este în formă şi faptul că are ocazii de gol, asta înseamnă că mai trebuie să lucreze. Mai ales la acea fază în care îl vreau mult mai rapid şi mai determinat pentru a înscrie gol”, a declara Florin Răducioiu la Prima Sport.

Florinel Coman nu a ieșit în evidență, dar a făcut-o Octavian Popescu

Octavian Popescu (20 de ani) a marcat primul său gol în acest sezon cu Oțelul, cu o execuție spectaculoasă, un șut de la distanță la care Relu Stoian, portarul gălățenilor, nu s-a putut opune.

După meci, decarul celor de la FCSB, aspru criticat de Gigi Becali după meciul cu CSKA 1948 Sofia, a oferit primele declarații.

”Aveam nevoie de acest gol, mai ales că apăruseră niște critici. Mă bucur că am reușit să marchez și am reușit să ajut echipa să ia cele trei puncte. M-am descurcat și a doua repriză bine. Am făcut un meci bun. Am lipsit în primele etape din cauza cartonașului roșu, am avut o accidentare la echipa națională, nici acum nu sunt sută la sută.

Suntem pe drumul cel bun. Așteptăm meciul cu bulgarii și sperăm să mergem mai departe. Eu încerc să iau criticile care mă ajută. Am văzut niște aiureli la televizor ieri. Se știe ce se vorbește, nu mai are rost, eu încerc să iau ce e mai bun din critici.

Este presiune, la Steaua (n.r. - FCSB) este presiune mereu. Mereu suntem focusați să luăm cele trei puncte, așa suntem învățați. În fiecare an am pierdut punctele cu echipele din play-out”, a spus Octavian Popescu.