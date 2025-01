După evoluțiile bune din acest sezon, fundașul sud-african a ajuns pe lista a două cluburi din vestul Europei, gata să achite clauza de reziliere din contractul cu FCSB, de 5 milioane de euro.

Ce au scris italienii despre un eventual transfer al lui Ngezana la Lecce

Lecce (Serie A) și Birmingham City (League One) sunt cele două formații la care este așteptat fundașul roș-albaștrilor. Italienii au scris despre interesul echipei lui Marco Giampaolo.

Aceștia susțin că Lecce poate profita de controversa în care Siyabonga Ngezana a fost implicat recent la FCSB, după ce fotbalistul a refuzat să intre pe teren în mai multe rânduri, motivând că este accidentat, asta în contextul în care medicul echipei i-a dat undă verde.

”Lecce face mutări pe piața de transferuri în căutarea unor întăriri în defensivă, după accidentarea lui Gaspar care, după problemele suferite pe finalul meciului cu Roma, va fi indisponibil până la finalul lunii februarie. Lecce îl consideră că Siyabonga Ngezana o variantă posibilă pentru a completa lotul lui Marco Giampaolo.

Ngezana, un fundaș central sud-african de 26 de ani, și-a pus amprenta în tricoul celor de la FCSB. Cu o înălțime de 1.88 metri, a evoluat în zece meciuri în campionat. A avut șansa să se testeze și în meciuri internaționale, în preliminariile Champions League și în Europa League.

În ciuda potențialului său, Ngezana nu a jucat în ultimele trei meciuri, o situația care poate facilita o mutare a lui Lecce. Cotat la aproximativ două milioane de euro, o sumă accesibilă clubului din Salento, care are nevoie urgent să se întărească în defensivă”, au scris italienii de la calciolecce.it.

2,2 milioane de euro este cota de piață a lui Siyabonga Ngezana, conform Transfermarkt.

Ce a spus Siyabonga Ngezana despre controversa în care a fost implicat la FCSB

”Veneam după o accidentare, mă recuperam. A avut loc o neînțelegere în legătură cu modul în care m-am simțit. Iubesc această echipă, întotdeauna vreau să dau pe teren 100%, când sunt pregătit, pentru că este foarte important pentru sănătatea mea să fiu pregătit. Nu vreau să păcălesc jocul, vreau să fiu 100%.

S-a întâmplat ca la ultimul meci în care am jucat, am fost lovit în același loc. Am avut nevoie de timp să mă recuperez. E important pentru mine să fiu la 100%. Recuperarea poate dura mai mult dacă joc accidentat, de asta nu am jucat.

A fost o neînțelegere în interiorul clubului în legătură cu ce au crezut ei și cum m-am simțit eu. Decizia este în mâna lor (n.r. în legătură cu amenda). Pentru mine e important să joc fiecare meci la 100%. Am încercat să vorbesc cu Meme despre acest incident, știe că sunt sincer, nu îmi place ce s-a întâmplat.

Ce fac pe teren e cel mai important lucru, ce se întâmplă în afara terenului nu pot controla. Nu pot fi supărat, cel mai important e să controlez ce pot controla”, a spus Siyabonga Ngezana.