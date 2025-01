Situația englezului este incertă și mai multe cluburi din Arabia Saudită și-au dorit să profite de această oportunitate.



Alături de Al Ittihad și Al Ahli, și Al Qadsiah și-a arătat interesul de a-l aduce pe Marcus Rashford. Fostul star al naționalei Angliei putea face pasul către Arabia Saudită, însă, conform Daily Mail ar fi refuzat toate propunerile.

Potrivit sursei citate, jucătorul ar fi urmat să primească un salariu uriaș, de până la 35 de milioane de lire, însă atacantul îș dorește să joace într-un campionat competitiv.

"Marcus Rashford nu are de gând să accepte vreo ofertă din Arabia Saudită în ianuarie. Fotbalistul nu ia în considerare un transfer în Saudi Pro League, dacă va pleca în această lună. Rashford ar putea să plece de la Manchester United… dar încă nu există negocieri avansate și Arabia Saudită nu este o prioritate", a explicat și jurnalistul Fabrizio Romano.

Ce a declarat Marcus Rashford despre viitorul său

"Mă simt neînțeles, dar sunt ok cu asta. Sunt un om simplu, iubesc fotbalul. Asta a fost viața mea dintotdeauna. E dezamăgitor să fii lăsat în afara unui derby. Dar sunt cineva care a ajuns la maturitate și pot să gestionez coborâșurile.

Ce o să fac în legătură cu asta? Să mă plâng sau să mă descurc cât de bine pot data viitoare când voi fi selecționat? Personal, cred că sunt pregătit pentru o nouă provocare și pași noi.

Când voi pleca, nu vor fi resentimente. N-o să auziți niciodată ceva de rău despre Manchester United de la mine. Așa sunt eu ca persoană.

Dacă știu că o situație e grea, n-o s-o fac eu și mai grea. Am văzut cum au plecat alți jucători în trecut și nu vreau să fiu persoana aia. Când plec, voi transmite un mesaj și va fi scris de mine", a declarat britanicul, pentru jurnalistul Henry Winter.