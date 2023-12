Naționala României de handbal feminin a început bine meciul cu o aruncare precisă reușită de Eliza Buceschi, doar că danezele au revenit și au întors soarta partidei cât ai clipi.

Florentin Pera, reacție cât se poate de sinceră după ce România a fost demolată de Danemarca

Florentin Pera, selecționerul României, a vorbit despre meciul del a Herning și a subliniat faptul că îi pare rău pentru înfrângere. De asemenea, tehnicianul a remarcat faptul că elevele sale au încercat să dea totul pe teren și au evoluat cu inima împotriva Danemarcei.

"Am încercat să dăm totul, să jucăm cu inima. Am încercat să schimbăm ceva în echipa noastră. De asemenea, când Danemarca a avut un avantaj mare de cinci-șase goluri am încercat să mai fac schimbări, dar nu a mers.

Am pierdut meciul în prima repriză. Am avut câteva ocazii bune, ok, am ratat în câteva situații unu-la-unu.

Îmi pare rău pentru meci, dar asta e viața, trebuie să ne mobilizăm și să luptăm în continuare. Am încredere în jucătoarele mele. Avem echipă bună și putem juca mai bine", a spus Florentin Pera după meci.

În urma eșecului, România rămâne pe locul al doilea în Grupa E cu patru puncte. Două victorii și un rezultat negativ au înregistrat elevele lui Florentin Pera în campanie.

În ciuda înfrângerii, naționala continuă parcursul la Campionatul Mondial de handbal feminin. Reprezentativa s-a calificat încă din a doua etapă în grupele principale ale competiției.