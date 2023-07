Instanța i-a dat câștig de cauză clubului lui Mihai Rotaru, iar Adrian Mititelu își va căuta dreptatea la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Dacă nu va reuși să întoarcă decizia Curții de Apel, FCU Craiova ar putea fi forțată să renunțe la stema cu leul, lucru care nu-l sperie pe Mititelu.

Patronul FCU Craiova a amintit de cluburile mari care și-au schimbat siglele. Cel mai bun exemplu este Juventus Torino.

Adrian Mititelu: ”Nu se oprește fotbalul aici”

„Nu m-a surprins, având în vedere cu cine m-am luptat și la modul în care s-a pus problema. Rotaru nu are nicio treabă în povestea asta, el nu are niciun drept, el doar folosește o marcă ce a fost închiriată de către clubul sportiv. Are în proprietatea acestui club palmaresul echipei obținut până la 1 februarie 1991.

Noi suntem succesorii acestui club, din 1991. Noi suntem urmașii lui, de drept și de fapt. Ei au palmaresul în custodia lor. E o chestie ca la CSA și FCSB, numai că aici privatizarea a avut loc mai devreme. O să comentez mai multe când o să vină motivarea. Asta, în niciun caz, nu acoperă adevărul.

Sunt șanse foarte mari să pierdem și procesul cu marca, dar până nu se judecă în apel... rămâne așa cum sunt. Deja am în lucru o rebrenduire totală. Nu ascund că aștept procesul cu marca, apoi vom schimba tot.

Nu se oprește fotbalul aici. Și Juventus și alte cluburi și-au schimbat siglele și asta nu va sta în dorința mea de a face un club puternic”, a spus Adrian Mititelu, pentru PRO TV.

Decizia nu este însă definitivă, clubul FCU Craiova 1948 condus de Adrian Mititelu având dreptul la recurs în 30 de zile de la comunicare.

Conform hotărârii de luni publicate pe portalul instanţelor de judecată, Curtea de Apel Timişoara "constată că reclamanta (n.r. - CS Universitatea Craiova) deţine dreptul de proprietate asupra palmaresului sportiv al echipei istorice de fotbal Universitatea Craiova şi a tuturor derivatelor acestuia, precum şi dreptul de a utiliza în mod exclusiv în scopuri comerciale şi sportive palmaresul echipei istorice de fotbal Universitatea Craiova şi toate derivatele acestuia".

Palmaresul Universităţii cuprinde patru titluri de campioană a României: 1973-1974, 1979-1980, 1980-1981, 1990-1991 şi opt Cupe ale României: 1976-1977, 1977-1978, 1980-1981, 1982-1983, 1990-1991, 1992-1993, 2017-2018, 2020-2021, o Supercupă a României: 2020-2021, o semifinală a Cupei UEFA: 1982-1983, precum şi un sfert de finală în Cupa Campionilor Europeni: 1981-1982.