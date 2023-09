FCSB, strânsă cu ușa! Cum arată clasamentul înainte de restanța CFR-ului

Silviu Balaure a fost cel care a deschis scorul pentru cei de la Hermannstadt în minutul 13, dar bucuria gazdelor nu a durat mult.

Andrea Compagno a restabilit egalitatea în minutul 31, din penalty, și a reușit să-și aducă echipa în avantaj în minutul 47, din centrarea lui Vali Crețu. Hermannstadt a revenit în joc după ce Joyskim Dawa a văzut direct cartonașul roșu în urma unui fault la Silviu Balaure, iar Daniel Paraschiv a stabilit scorul final, 2-2.

FCSB, trei puncte în fața CFR-ului

FCSB a ratat, astfel, șansa de a se distanța de urmăritoarele din Superligă și a ajuns la 22 de puncte. Acum, vicecampioana are cu trei puncte în plus față de CFR Cluj, care va juca pe 5 octombrie meciul restant cu Sepsi OSK.

În cazul în care CFR Cluj va câștiga cu Sepsi, atunci cele două echipe vor fi la egalitate de puncte. De menționat este și faptul că cele două echipe au același golaveraj (+10), dar FCSB are avantajul meciului direct (1-0 în Ghencea).

În următoarea rundă, FCSB va juca pe terenul celor de la Sepsi, iar CFR Cluj va avea și ea parte de un examen dificil, în Giulești, cu Rapid.

Clasamentul din Superligă, după Hermannstadt - FCSB 2-2

Standings provided by Sofascore

Elias Charalambous: ”Sunt mândru de jucătorii mei”

„A fost ca un meci nebun, nu am început bine în prima repriză, am început să înscriem repede după ei, ne-am recăpătat încrederea. Schimbările au ajutat, din păcate am primit acel gol dintr-o eroare care se poate întâmpla în fotbal, deși am jucat în 10, jucătorii au făcut un efort deosebit. Cred că remiza e un rezultat corect pentru ambele echipe, uneori e bine să obții un punct decât să pierzi.

Sunt mândru de jucătorii mei, vom continua să muncim și asta este tot. Greșelile fac parte din joc, Dawa face un sezon incredibil, ne-a salvat în multe meciuri. Despre Dawa am doar lucruri bune de zis, nu există motiv să îl criticăm.

Nu e corect să vedem așa lucrurile, avem multe meciuri, dacă vorbim de Ngezana el nu a jucat de mult, l-am pus în meciuri dificile și avem acum trei meciuri într-o săptămână, trebuie să facem schimbări, să lăsăm jucătorii să respire. Primul 11 ales este cel mai bun pe care l-am considerat la acel moment”, a spus Elias Charalambous.