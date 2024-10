Florin Tene, de părere că Andrei Vlad trebuie să meargă la o echipă la care să apere

Va fi nevoit să își caute un nou angajament, iar Florin Tene speră ca Vlad să își găsească repede o nouă echipă, să semneze un contract în urma căruia să aibă ocazia să demonstreze ce poate.

Fostul portar de la Steaua, Dinamo sau Rapid a declarat, în emisiunea Poveștile Sport.ro, că, dacă ar fi fost în locul lui Andrei Vlad, ar fi plecat de mai mult timp de la FCSB, pentru că viața de fotbalist e scurtă și că, în plus, pierde ritmul meciurilor.

”Eu mă băteam cu Prunea când eram la Dinamo, nu apăram. Voiam să ajung la echipa națională, acesta era visul meu. Eu nu am stat, am plecat de acolo! Am stat câteva meciuri, nu apăram și am plecat! Sfatul meu pentru Andrei Vlad e să meargă să joace. Nu mai e vorba de partea materială, trebuie să meargă să joace!

E un portar cu reale calități, un portar care poate spune ceva în fotbalul românesc. Eu l-aș sfătui să meargă să joace”, a spus Florin Tene în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro.