FCSB schimbă foaia! Tănase iese din schemă și Becali i-a pus contractul pe masă atacantului din Serie A: "Nu mai am nicio problemă"

Saga Florin Tănase - FCSB continuă. Prezența winger-ului în tribunele de pe Ghencea din meciul tur cu Maccabi Tel Aviv a întărit speculațiile că ar putea semna din nou cu echipa roș-albastră.

Totuși, Becali a dezvăluit că Tănase așteaptă încă oferte din Arabia Saudită, ceea ce îl face pe finanțator să nu mai insiste pentru semnătura sa imediată.

Gigi Becali schimbă foaia! Florin Tănase iese din schemă

Cu incertitudinea planând asupra revenirii lui Tănase, Gigi Becali a reactivat interesul pentru Louis Munteanu, cel mai curtat fotbalist al momentului în Superliga. Atât FCSB cât și CFR Cluj duc o luptă acerbă pentru semnătura tânărului atacant.

Neluțu Varga, finanțatorul CFR Cluj, a început discuțiile pentru aducerea lui Munteanu și a declarat că atacantul este din ce în ce mai aproape de a ajunge la Gruia. Totuși, Varga a subliniat că nu va intra într-o licitație cu alte echipe și așteaptă un răspuns de la Fiorentina, clubul de care aparține în prezent Louis Munteanu. DETALII AICI

"Nu știu, Ilie. Pentru că dacă o să-l iau pe Louis Munteanu o să-i zic 'du-te și așteaptă la Saudi'. Înțelegi? Pentru că i-am spus 'hai să facem un contract, vino, și oricând primești ofertă, poți să pleci'. Adică, să mă ajute să mă calific, pentru că Tănase e fotbalist. Iar el a zis că 'mai aștept, tralalala'.” a declarat Becali la Digi Sport.

"Plus că dacă-l iau pe Louis Munteanu, nu mă mai interesează Florin Tănase, pentru că am și pentru U21 jucător valoros. Nu mai am nicio problemă.” a adăugat Becali.

Louis Munteanu a fost cumpărat de Fiorentina în septembrie 2020, de la FC Viitorul, pentru 1,7 milioane de euro. A petrecut doi ani la formația de tineret a italienilor, unde a marcat 13 goluri în 40 de apariții, însă nu a debutat la prima echipă. Ulterior, Gică Hagi l-a împrumutat două sezoane la rând.