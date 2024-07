Louis Munteanu a ales! Cristi Balaj, noi detalii despre negocierile dintre Louis Munteanu și CFR Cluj

Cristi Balaj, fostul arbitru care se pregătește să revină în funcția de președinte la CFR Cluj, a dezvăluit că dezvăluit că atacantul Fiorentinei și-a exprimat dorința de a semna cu CFR Cluj.

Potrivit lui Balaj, sunt șanse foarte mari ca Louis Munteanu să semneze cu clubul din Gruia, mai ales că Dan Petrescu și-a arătat toată deschiderea față de jucător.

Louis Munteanu poate ajunge la CFR Cluj

"Mie îmi place să vorbesc de transferuri după ce s-au materializat. Dar, din cauza faptului că a apărut în mass-media informații și de la finanțator, care nu întâmplător a avut acele afirmații, știu pe ceea ce se bazează, șanse există.

S-au lansat discuții, s-au lansat sume, există posibilitate și disponibilitate. El vrea să vină la CFR. E un mediu propice, Dan Petrescu demonstrează că introduce jucători tineri. Își dorește să vină la CFR, nu că și-a dat acordul de principiu.

A apărut această poveste a regulii Under 21, iar noi am muncit ca și pe viitor să avem soluții pentru echipă. Din acest punct de vedere stăm bine, atât timp cât începem și jucăm pe tot parcursul partidei cu cel puțin doi jucători Under 21", a spus Cristi Balaj.

Există posibilitatea să mai vină cineva. Ne uităm în zona de mijloc, acolo am vrea să întărim pentru că nu știm situația lui Muhar. Defensiv, zona centrală, încă suntem nemulțumiți de felul în care arătăm.

Și este important ce se va întâmpla cu Louis Munteanu, pentru că avem și acolo soluții în situația în care nu va veni", a spus Cristi Balaj, potrivit Fanatik.

Louis Munteanu a fost cumpărat de Fiorentina în septembrie 2020, de la FC Viitorul, pentru 1,7 milioane de euro. A petrecut doi ani la formația de tineret a italienilor, unde a marcat 13 goluri în 40 de apariții, însă nu a debutat la prima echipă. Ulterior, Gică Hagi l-a împrumutat două sezoane la rând.