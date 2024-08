Becali a reușit să-și bulverseze din nou jucătorii, la asta se pricepe cel mai bine. Poate fi numit fără teama de a greși specialist în sabotarea propriei echipe.

Își bagă el coada cumva, face greșit primul 11, schimbă aiurea la pauză, își face praf jucătorii la declarațiile de după meciuri. E extrem de priceput în așa ceva, are experiență și competență în domeniu, doar o face constant de atâția ani.

Tănase, ZERO fotbal

La Sibiu, FCSB a părut o echipă adunată de pe stradă. Nimic antrenat, un haos general, cu mult așteptatul Tănase pe post de amețit-șef.

„Căratul mingii spre nimic”, cam asta joacă noul căpitan al echipei, care a avut niște cifre catastrofale cu Hermannstadt: ZERO pase decisive, ZERO goluri, ZERO șuturi pe poartă, ZERO șuturi pe lângă poartă, ZERO șuturi blocate, ZERO intercepții, ZERO dueluri aeriene câștigate, ZERO driblinguri reușite, doar unul încercat (!), un singur duel la sol câștigat din 5, în cele 74 de minute jucate, în care a pierdut de 11 ori posesia! Sper să nu se uite pe statistici, fiindcă apoi ar trebui să se lase de fotbal.

Chiricheș, sperietoare pentru propria echipă!

Cu Edjouma greșind mult, poate tocmai de frică să nu greșească și să nu fie terfelit la final, cu Ștefănescu fără ritm și fără curaj, cu Băluță dispărut fără urmă din fotbal, cu Daniel Popa arătându-și mereu limitele, cu Chiricheș un fel de sperietoare pentru propriii coechipieri, campioana României arată ca o echipă de retrogradare, nu degeaba și locul din clasament.

Sper ca revenirea în primul 11 cu Linz a lui Olaru, absent cu Hermannstadt din cauza gestului degradant din partida cu Iașiul, să schimbe prestația jenantă a trupei lui Charalambous și să avem o echipă în faza următoare a Europa League.

Clujenii, liberi la fotbal fără Dan Petrescu pe bancă

CFR a fost, în schimb, încântătoare în fața Botoșaniului. Cu un prim 11 în care a rămas doar portarul Mihai Popa față de confruntarea cu Pafos (1-0), trupa lui Dan Petrescu a jucat un fotbal plăcut ochiului, într-o permanentă ofensivă spre poarta adversă, cu ocazii mari create și multe șuturi: 21-3 spre poartă și 11-0 la poartă! O evoluție care contrazice stilul bătrânicios și obstrucționist imprimat de obicei de Dan Petrescu, suspendat la meciul cu moldovenii. Poate că jucătorii s-au simțit mai liberi, nefiind constrânși sau reținuți de indicațiile defensive ale antrenorului principal.

Cei trei jucători de atac, Nkololo, Louis Munteanu și Camara, pot juca lejer în așa-zisa echipă a titularilor, folosită în Conference League. Deși n-a marcat duminică, aportul ofensiv al lui Louis Munteanu este substanțial: o pasă de gol, 5 șuturi pe poartă, 4 pe lângă poartă, 5 dueluri la sol și două aeriene câștigate. Comparați cu Florin Tănase.

Aproape sigur, Petrescu va juca din nou închis la Pafos, dar măcar va exista o idee de joc, spre deosebire de rivala din București.

Concluzionând și privind în perspectivă, n-o văd deloc bine pe FCSB în lupta pentru titlu, deși mai e mult până departe. CFR pare, pe moment, una dintre principalele favorite la câștigarea campionatului, dacă nu chiar principala.