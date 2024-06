FCSB, anunț în cazul transferului mijlocașului! Reacția campioanei 

De câteva zile s-a aflat că Al-Duhail este din nou interesată să-l transfere pe internaționalul român, după ce mutarea s-a blocat în ultimele zile. Qatarezii sunt gata să-i plătească fotbalistului clauza de reziliere în valoare de cinci milioane de euro din ontractul său cu FCSB.

Șeicii nu vor să-l piardă pe Coman, care poate intra pe ”radarul” altor echipe importante după Campionatul European, motiv pentru care vor să rezolve transferul înainte de turneul final.

Doar că Gigi Becali nu a mai primit niciun semn în ultimele zile, cu toate că reprezentanții lui Al-Duhail i-au transmis că vor plăti clauza de reziliere. Patronul FCSB bănuiește că jucătorul său ar putea bloca transferul.

Mihai Stoica, reacție în cazul transferului lui Florineel Coman la Al-Duhail

Recent, a vorbit despre transferul lui Florinel Coman și Mihai Stoica. Oficialul campioanei României a afirmat că e posibil ca până acum Coman să nu fi vorbit cu clubul Al-Duhail sau să nu se fi înțeles cu reprezentații echipei, dacă între cele două părți au existat negocieri.

”Nu s-a achitat clauza. Pentru ca să se achite clauza, noi trebuie să emitem o factură. Pentru ca noi să emitem o factură, trebuie să primim ok-ul de la Florinel. Pentru ca noi să primim ok-ul de la Florinel, el trebuie să se înţeleagă cu clubul respectiv.

Eu nu cred că s-a înţeles cu clubul respectiv, altfel ne-ar fi anunţat. Noi am vorbit doar cu un intermediar, care a zis că clubul este pregătit să achite clauza, o să trimită un mail ca să le emitem factura, dar trebuie ca Florinel să se înţeleagă cu ei. Nu cred că s-a înţeles, până la ora asta.

Ultima dată am vorbit cu Florinel acum două săptămâni. Nu vreau, sub nicio formă, să îl influenţez în vreun fel. Vreau să fie concentrat la echipa naţională. Are timp să îşi decidă viitorul, îi trebuie răbdare şi să ia o decizie bună.

Deocamdată, noi suntem aici, ne pregătim, ne gândim numai la noi, iar Florin e major şi ştie ce are de făcut. Nu vreau, sub nicio formă, să îl influenţăm noi.

La noi chestia e clară, cine plăteşte clauza, noi nu putem să combatem asta, noi trebuie doar să emitem factura”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Florinel Coman, pe radarul echipei Beșiktaș?!

Între timp, presa din Turcia a anunțat că Beșiktaș este pe urmele ”șeptarului” de la FCSB, care a fost titular în meciul de debut al României la EURO 2024, victoria cu 3-0 obținută de tricolori în fața Ucrainei.

Florinel Coman are o clauză de reziliere la FCSB de 5 milioane de euro, dar 7 milioane de euro este cota de piață a lui Florinel Coman, conform Transfermarkt.