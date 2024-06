Ce a spus selecționerul Belgiei înaintea meciului cu România: ”Nu ne temem de nimeni!”

Domenico Tedesco a luat parte la conferința de presă premergătoare meciului cu România.

Domenico Tedesco, înaintea meciului cu România: ”Nu ne temem de nimeni!”

Selecționerul Belgiei a avut cuvinte de laudă la adresa tricolorilor și a mărturisit că nu se așteaptă la un meci simplu împotriva României.

Totodată, Tedesco a transmis că, în opinia sa, deși a pierdut, Belgia nu a arătat deloc rău în partida cu Slovacia, motiv pentru care nu vor apărea prea multe schimbări în meciul de la Koln.

”România este o echipă bună. Chiar dacă nu am fi văzut meciul cu Ucraina, știam că este o echipă bună. Nu au primit niciun meci în preliminarii. Au bătut-o acasă pe Elveția într-un meci importat la finalul campaniei. Nu ne temem de nimeni, dar avem un respect uriaș pentru orice adversar, mai ales pentru cel de mâine.

Nu vor fi multe schimbări față de primul joc. Trebuie să privim jocul independent de rezultat. Am revăzut meciul de câteva ori și sunt convins că am jucat bine. Dacă am fi marcat primul gol, lucrurile s-ar fi simplificat, dar am continuat și am urmat planul până la final.

La fiecare antrenament, încercăm să vedem ceva care să ne facă decizia puțin mai ușoară. Toată lumea se antrenează bine. Este important să avem un prim 11 puternic, dar dacă va trebui să corectăm ceva pe parcursul meciului, avem nevoie de o bancă puternică”, a spus Domenico Tedesco la conferința de presă.

Totodată, Domenico Tedesco a vorbit și despre Romelu Lukaku, unul dintre cei mai periculoși jucători ai Belgiei: ”Avem un schimb foarte bun de gânduri și informații. Vorbim întotdeauna. Lukaku are încredere. Uneori nu este realist să marchezi șase goluri din șase ocazii”.

Clasamentul în grupa E

1. România - 3p (un meci, golaveraj +3)

2. Ucraina - 3p (două meciuri, golaveraj -2)

3. Slovacia - 3p (două meciuri, golaveraj 0)

4. Belgia - 0p (un meci, golaveraj -1)

Campionatul European din Germania 2024 se dispută în perioada 14 iunie - 14 iulie și este transmis în exclusivitate pe PRO TV, PRO ARENA și VOYO. Cele mai importante faze vor putea fi revăzute pe site-ul SPORT.RO.