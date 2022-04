Fostul fundaș, în prezent secundul lui Eugen Trică la Viitorul Pandurii Tg. Jiu, a petrecut aproape 20 de ani la U Craiova, de la începerea carierei de fotbalist, până la retragerea din 2020, când a obținut promovarea în Liga 2.

FC U, singura care contează pentru Ovidiu Dănănae

Întrebat "care este adevărata Universitatea Craiova pentru el", având în vedere rivalitatea cu celălalt club din oraș, Dănănae a fost ferm și a nominalizat echipa lui Adrian Mititelu, denumită acum FC U Craiova.

"Universitatea Craiova a fost și va rămâne pentru mine și mulți din Peluza Sud cea patronată de Adrian Mititelu, cum de altfel cred și mulți oameni din fotbalul românesc, dar pe ecran nu recunosc foarte clar. Pentru mine, echipa patronată de Adrian Mititelu este Universitatea Craiova și va rămâne pentru totdeauna.



Am reușit cea mai mare performanță activând la acest club, când am ieșit cel mai bun fundaș dreapta din România. Pentru o echipă din provincie, ținând cont ce echipe importante erau atunci, era foarte greu de realizat. Am încercat să rămân cu impresia asta bună, aceea de a fi cel mai bun fundaș dreapta în acel sezon.

Nu, nicidecum (n.r - întrebat dacă se bucură la meciurile Universității Craiova, echipa patronată de Mihai Rotaru). Am urmărit acum meciul recent pentru CFR Cluj, dar nu mă bucur. N-am un sentiment, nu mă atrage acest lucru. În schimb, când joacă FC Universitatea Craiova, echipa patronată de Adrian Mititelu, mă uit cu mare drag și pot să vă spun că la acest club am în total aproape 20 de ani. Făcând un calcul, la fotbal am venit la vârsta de 10 ani, iar cu promovările din Liga 4 am activat cam 20 de ani. E o mândrie pentru mine și merg cu capul sus oriunde", a spus Ovidiu Dănănae, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.

Ovidiu Dănănae a jucat de-a lungul carierei la U Craiova, Tom Tomsk, FCSB, Turnu-Severin, Apollon Limassol și Metalul Reșița.

Fundașul a strâns patru meciuri la echipa națională, însă la debut, într-un meci cu Ungaria (1-0), a suferit o ruptură de ligamente și a lipsit o perioadă îndelungată de pe gazon.