Moldovenii sunt în continuare pe ultimul loc în Superliga României, cu doar 13 puncte și o singură victorie în 21 de etape. Distanța față de ultimul loc de baraj, ocupat de Poli Iași, este în continuare una destul de mare, de zece puncte.

După ce a negociat cu mai mulți antrenori în această perioadă, Valeriu iftime a confirmat faptul că Bogdan Andone (48 de ani), ultima oară antrenor la Apollon Limassol, se va ocupa de echipa sa în a doua parte a sezonului.

Valeriu Iftime a confrimat: Bogdan Andone, noul antrenor al echipei

Andone revine în Superligă, acolo unde a mai pregătit FCSB, Astra Giurgiu și FC Voluntari. În ultimii doi ani a pregătit ASU Poli Timișoara în Liga 2, dar și Apollon Limassol în prima ligă din Cipru.

”Am discutat cu multe persoane, iar Bogdan Andone este antrenorul care va începe pregătirea cu echipa în 2024. Sper că am făcut alegerea cea mai bună la momentul în care ne aflăm. Are destulă experiență și toți cei cu care am vorbit mi-au spus lucruri încurajatoare despre dânsul.

Situația la echipă ne obligă să facem și niște mutări în lot, dar deocamdată nu are sens să discutăm despre nume, chiar dacă, e adevărat, trebuie să ne mișcăm repede”, a spus Iftime, potrivit Digi Sport.

FC Botoșani, ultima clasată din Superligă!

FC Botoșani va începe anul 2024 cu un meci dificil pe teren propriu, împotriva lui CFR Cluj, echipa de pe locul doi.

Moldovenii au 12 puncte și cea mai slabă apărarea din campionat, cu 39 de goluri încasate.