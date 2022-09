FC Argeș - CFR Cluj 0-1 | Reacția lui Ișfan după înfrângerea din Trivale: „Trebuie să bag capul în pământ. Sunt pretenții mari la mine”

Alexandru Ișfan, cel care a avut un start fantastic de sezon, a vorbit după meci despre evoluția echipei și a evidențiat faptul că forma sa din ultimele etape nu este la fel cu cea de la începutul campionatului.

Ișfan: „Nu are treabă poziția mea. Trebuie să confirm”

„Care să fie concluziile? Nu reușim să înscriem, nu știu ce se întâmplă. Ne creăm ocazii, avem oportunități bune de a marca, dar nu putem înscrie. Poate pauza asta ne va prinde bine. Trebuie să revenim mai puternici.

Păi... 1-0... Pleacă cu punctele de aici de la Pitești. Noi mergem acasă, nu am luat niciun punct, nu am marcat niciun gol... Nu avem ce să facem decât să muncim mai mult.

Nu, nu are treabă poziția mea. Într-adevăr, nu am aceeași evoluție ca în primele etape, dar, acum, într-adevăr, ultimele etape nu am avut evoluții așa cum se aștepta lumea și așa cum mă aștept și eu.

Trebuie să bag capul în pământ și să muncesc mai mult și să apară rezultatele și la mine. Sunt pretenții mari la mine și trebuie să le confirm.

Suporterii? Le mulțumim, pentru că au stat în ploaie pentru noi. Tot noi trebuie să marcăm, tot noi trebuie să facem lucrurile așa cum le-am făcut când am avut rezultate.

Prepe ce poate să facă? La ocaziile pe care le-am creat? Să dea el gol? Noi ne pregătim la antrenament foarte bine, dar, ocaziile pe care le avem, trebuie să fructificăm mai mult.

În urma ultimelor evoluții ale mele, sincer, nu mă așteptam. Dar, merg la under-21. O să plec direct acum și sper să avem rezultate bune și să mă întorc aici la echipă și să acumulăm puncte.”, au fost cuvintele lui Alexandru Ișfan după meci.

FC Argeș - CFR Cluj 0-1

Ardelenii s-au impus în trivale și au urcat pe locul patru în clasament. CFR Cluj ajunge, astfel, la a treia reușită consecutivă în campionat.

În următoarea partidă, trupa din Gruia se va duela cu Petrolul Ploiești sâmbătă, 1 octombrie, după pauza internațională, în timp ce Argeș va face deplasarea în Capitală pentru meciul cu FCSB.