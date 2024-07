Farul a găsit scuza. De ce au pierdut "marinarii" partida cu Unirea Slobozia

Farul Constanța a pierdut acasă, în primul etapa a noului sezon al Superligii României, scor 0-1, cu Unirea Slobozia.

Tiberiu Curt: "Încă nu se răcorise"

Tiberiu Curt, vicepreședintele clubului, a atribuit temperaturile ridicate din ziua meciului ca fiind motivul adevărat din spatele înfrângerii cu noua promovată.

"La meciul cu Slobozia erau 38-40 de grade. Am jucat la ora 18:30, încă nu se răcorise. În repriza a doua a fost puțin mai bine și noi ne-am mișcat puțin mai bine. Dar am luat bătaie, din păcate. N-a fost un început așa cum ne doream, însă am rămas și cu lucruri foarte bune din acest meci", a explicat Curt, pentru Sport Total FM.

Tiberiu Curt: "Andrei Ciobanu este un mijlocaș extraordinar"

Tiberiu Curt a comentat și venirea la club a mijlocașului Andrei Ciobanu. Fostul fundaș s-a arătat încrezător în capacitatea lui Gică Hagi de a valorifica potențialul nou venitului jucător.

"Despre Ciobanu chiar vorbeam cu Adi Mutu și el era de aceeași părere: că e un mijlocaș extraordinar de talentat. Antrenat și pregătit, poate ajunge un mijlocaș de referință pentru România. Depinde doar de el. Eu cred că Gică asta urmărește, știe ce pot jucătorii", a declarat Curt.

În plus, vicepreședintele a scos în evidență importanța metodologiei de pregătire a lui Hagi și cum acesta poate influența evoluția jucătorilor.

"Eu cred că Gică poate să-i facă să ajungă din nou ce erau. Discuția cu Adi mi-a întărit ideea că un fotbalist, dacă are valoare, n-o să o uite niciodată. Important e ce face, cum se antrenează și ce încredere primește", a adăugat vicepreședintele clubului de pe litoral.

Farul Constanța - Unirea Slobozia 0-1

Unicul gol al meciului a fost marcat în minutul 19 de Florin Purece, fost jucător al echipei lui Gică Hagi, care a refuzat să se bucure după reușita sa.

Farul a accelerat spre final și a avut câteva ocazii importante de a marca prin tânărul Iustin Doicaru (17 ani), însă partida s-a încheiat cu victoria nou-promovatei.