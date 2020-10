EXCLUSIV! Valeriu Iftime, ingrozit de Andrei Cristea: "Cand il vedeam, ma apuca frica, pur si simplu"

Valeriu Iftime a vorbit in cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

Andrei Cristea este unul dintre cei mai in forma atacanti ai momentului din Liga 1. Jucatorul in varsta de 36 de ani a reusit pana acum 4 goluri in campionat. 3 dintre ele au fost marcat impotriva FCSB-ului, in victoria lui Poli Iasi cu 5-2. Pe langa cele 3 reusite, Cristea a reusit sa ofere si o pasa de gol in meci. Finantatorul lui FC Botosani a recunoscut ca a fost speriat de Andrei Cristea, deoarece mereu marca impotriva echipei lui.

"Cand venea la mine Iasiul in anii trecuti. Pe cuvantul meu, cand il vedeam pe Cristea, ma apuca frica, pur si simplu. Cand stiam ca joaca Cristea, la fiecare meci imi dadea cel putin un gol. Tin minte ca am avut un meci in care a fost rezerva. A fost undeva plecat, a avut o problema. A intrat in minutul 90 si mi-a dat un gol. Era spaima spaimei noastre. Cristea a fost spaima Botosaniului. Pana anul asta cand Marius a spus ca nu se mai teme de Cristea, deoarece re o varsta. In orice caz, Cristea a fost pentru noi cea mai mare frica", a declarat Valeriu iftime pentru PRO X.