BREAKING NEWS: CFR, depunctata pentru o datorie veche de 6 ani?! Campioana e acuzata ca si-a batut joc de un fost fotbalist. Prima reactie a CFR-ului

CFR merge la TAS pentru a cauta o cale de a nu-si achita datoriile catre fostul sau atacant Ronny da Silva.

UPDATE 14:29 Marian Copilu, presedintele lui CFR, spune ca CFR va ataca la TAS decizia FIFA.

"Este o decizie pe care o vom ataca la TAS in 21 de zile, asa cum e prevazut legal. Nu poate fi vorba de nicio interdictie la transferuri, cum se speculeaza. Daca si dupa ce ataca decizia la TAS nu ni se da dreptate, abia atunci o sa fim obligati sa platim banii. O vom face daca pierdem, nu-i nicio problema", a spus Copilu pentru Fanatik.

CFR are termen 30 de zile pentru a achita 100 000 de euro catre fostul ei jucator Ronny da Silva, sustine fotbalistul.

Ronny a obtinut o hotarare din partea FIFA care obliga Clujul sa-i achite banii intr-o luna. CFR-ul trebuie sa faca plata, apoi mai are o cale de apel, Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. In cazul in care CFR nu achita banii in termenul stabilit, clubul risca sa fie depunctat si chiar exclus din competitiile europene! Datoria e veche de 6 ani!



Brazilianul Ronny a fost sub contract cu CFR din 2011 pana in 2014. Ajuns la 37 de ani, atacantul e legitimat acum la Comercial, in ligile inferioare din tara sa.

Pe langa banii pe care ii are de platit catre Ronny, CFR trebuie are de achitat si o amenda in valoare de 10 000 de franci elvetieni.

Tweet