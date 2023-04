Exclus de Dan Petrescu din lot, sancționat de club! Situație dificilă pentru un jucător al campioanei. Ce s-a întâmplat

Gabriel Debeljuh a fost amendat cu sum ade 2000 de euro pentru declarațiile pe care le-a făcut, fără acordul ofițerului de presă, după ce a fost lăsat de către Dan Petrescu în afara lotului campioanei

Pentru fiecare interviu acordat, croatul a fost amendat cu suma de 500 de euro, potrivit gsp.ro. În plus, conducerii clubului i s-a părut că declarațiile lui Debeljuh au afectat imaginea echipei și au decis să îl sancționeze cu încă o amendă de 1.000 de euro.

Totul ar fi plecat de la faptul că Debeljuh a refuzat oferta de prelungire a contractului. Atacantului i s-au propus 15.000 de euro pe lună, pentru prelungirea înțelegerii, ofertă pe care acesta a respins-o. Acum, jucătorul ar fi fost băgat într-o perioadă de probă de două luni în care nu mai are voie să comită abateri disciplinare pentru a putea continua în tricoul campioanei și din vară.

Cel mai probabil, cele două părți se vor despăți la vară, când înțelegerea croatului cu gruparea din Gruaia expiră.

Debeljuh: „Nu mai vrea Neluțu Varga!”

„Mi-au oferit minimul pe care îl puteau oferi. Sunt alți jucători care au venit liberi și nu au făcut nimic la CFR și câștigă mai bine.

(n.r. - i s-a oferit un salariu de) 15.000 de euro pe 3 ani. Eu am cerut 2000 în plus în primul an și 2500 în plus din al doilea an și 3000 în plus în al treilea an. Nu cer foarte mulți bani. Vreau un apartament normal, vreau condiții normale.

Nu mai vrea Neluțu Varga (n.r. - să joace la CFR). Așa a spus. S-a terminat acolo, dar nu e doar CFR singura echipă din lume.

Nu sunt acolo să spun care e problema, dar când văd partidele și nu e CFR-ul acela. Când jucau contra lui CFR echipele aveau frică. Acum nu mai văd asta. A avut probleme și cu echipele mici, nu mai sunt primii nici în clasament. În cele 3 partide din play-off puteau pierde pe final. Prima repriză a fost a lor, a fost echipa mai bună, dar pe final ceilalți au jucat mai bine”, a spus Gabriel Debeljuh pentru Prosport.