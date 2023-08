Locul său a fost luat de Andrei Nicolescu, unul dintre acționarii din Red&White, după Adunarea Generală a Acționarilor clubului.

Eugen Voicu, acționar în cadrul Red&White, a reacționat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro după schimbarea de la nivelul conducerii lui Dinamo.

Omul de afaceri este convins că această mișcare va aduce schimbări evidente la club ”în câteva săptămâni”.

Eugen Voicu: ”Schimbarea este fundamentală”

„O să se schimbe multe lucruri. Până acum nu am putut forma o echipă, era o persoană care lua decizii de unul singur și nu colabora cu nimeni. Schimbarea este fundamentală. Vom construi o echipă la Dinamo, cu oameni capabili profesional care să facă tot ce trebuie pentru a dezvolta clubul. Directorul de marketing, de exemplu, sau alte departamente care sunt necesare.

Eu cred că în câteva săptămâni se va vedea această schimbare cu ochiul liber. Nu se poate face nimic peste noapte, dar în câteva săptămâni lucrurile vor fi evidente. Am avut niște propuneri foarte bune pentru el, el a preferat să facă alte jocuri, pentru că aici a fost vorba de jocuri.

Îmi pare rău pentru el, sper că o să-și dea seama de greșelile pe care le-a făcut. Vlad are multe merite, a muncit, recunosc asta și îmi pare rău că n-am reușit să facem echipă cu el.

Eu am încredere că Andrei Nicolescu va reuși să ducă clubul repede în direcția bună și se va vedea acea diferență pe care noi am vrut s-o implementăm de mult, cu o oarecare întârziere. Vom asigura toate resursele pentru a dezvolta clubul în continuare, nu vor fi sincope majore”, a spus Eugen Voicu, pentru PRO TV și Sport.ro.

Vlad Iacob: ”Dinamo merită mult mai mult”

Chiar dacă plecarea lui Vlad Iacob de la Dinamo era iminentă, oficialul a rămas activ în viața clubului până în ultima zi de ”mandat”.

În ziua în care a fost înlăturat din ”Ștefan cel Mare”, Iacob a organizat o conferință de presă și a dezvăluit că își dorește să revină la club în viitor.

"Timp de mai bine de un an, mi-am asumat un drum dificil. Pot spune că sunt pregătit să-mi închei mandatul cu mândrie, după performanța promovării, însă trebuie să rămân umil.

Consider că Dinamo merită mult mai mult decât o simplă promovare și sunt conștient că în contextul dat nu am putut să îi ofer mai mult de atât.

Eu voi continua să studiez și să-mi perfecționez competențele și sper ca în viitor să mai am ocazia să mai fac parte din conducerea acestui club.

Nu voi ataca această decizie, este opțiunea acționarilor să recurgă la orice mijloc legal pe care îl consideră benefic pentru ei și pentru club. Deci eu, personal, nu voi ataca această decizie”, a spus Vlad Iacob, în cadrul unei conferințe de presă.