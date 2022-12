Eugen Neagoe este cadoul perfect de Crăciun pentru Universitatea Craiova: „Știți de cât timp îl propun?”

Universitatea Craiova a rămas fără antrenor după ce Mirel Rădoi (41 ani) a ales să demisioneze la finalul meciului cu FC Argeș, 1-2, din grupele Cupei României. Oltenii s-au orientat la Eugen Neagoe (55 ani) și l-au convins pe antrenor să semneze rezilierea contractului cu U Cluj, în ciuda faptului că inclusiv primarul Emil Boc (56 ani) a încercat să-l convingă să rămână în Ardeal, conform informațiilor furnizate de știrile PRO TV și www.sport.ro.

Eugen Neagoe, văzut varianta perfectă pentru Universitatea Craiova

Directorul Universității Craiova l-a propus pe Eugen Neagoe pentru banca tehnică a oltenilor înainte de sosirea lui Mirel Rădoi, dar Mihai Rotaru l-a preferat pe fostul selecționer al României. Acum, directorul echipei din Bănie este încântat că tehnicianul este cotat cu șanse mari de a o prelua pe Universitatea Craiova.

„Mă faceți să zâmbesc. Păi, voi știți de cât timp îl tot propun eu pe Eugen Neagoe la noi la echipă? L-am propus și acum șase luni. L-am propus și atunci când a fost adus Balint, dar și când a fost ales Mirel Rădoi. Geană (n.r. – Eugen Neagoe) este un copil al Universității Craiova, iar noi am fost colegi de echipă.

Eu îl consider un antrenor foarte bun și mă bucur că în sfârșit Mihai Rotaru a decis să opteze pentru aducerea lui Eugen Neagoe. El e crescut în spiritul Universității ca fotbalist și știe ce are de făcut. Dar, în primul rând suporterii își doresc la echipă un antrenor care să stea mai mult de un an pe banca noastră tehnică. Și eu îmi doresc acest lucru. Și sunt convins că nu e nicio problemă că Eugen Neagoe s-a aflat în vară în negocieri cu Adrian Mititelu. Eugen este un antrenor profesionist și își face treaba la fel de profesionist indiferent de locul unde este angajat. Sper să își rezolve rezilierea la U Cluj și să vină cât mai repede la noi!”, a declarat Pavel Badea pentru ProSport.