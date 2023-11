"Eu cred că-l avem în curte". Dezacord între Gigi Becali și Mihai Stoica pe tema atacanților de la FCSB

După ce l-a adus pe Siyabonga Ngezana din Africa de Sud, impresarul trebui să găsească un mijlocaș și un atacant, iar pe lista sa se află mai mulți jucători dintre care urmează să facă alegerile potrivite.

Mihai Stoica nu este de acord cu campania de transferuri

Oficialul FCSB a mărturisit că nu este la curent cu lista realizată de impresarul Florin Vulturar și consideră că echipa nu are neapărată nevoie de un atacant.

"Nu cunosc detaliile astea. Ştiu că Gigi Becali îşi doreşte un atacant, iar eu cred că îl avem în curte (n.r. - David Miculescu), dar rămâne de văzut. Mai sunt câteva meciuri şi sper să nu mă înşel, aşa cum nu m-am înşelat la atacanţi în ultima perioadă.

Haideţi să vorbim în iarnă dacă, într-adevăr, vom ajunge să facem o ofertă pentru un jucător. N-are sens să vorbim acum.

E cu dublu efect. Fotbaliştii adevăraţi, când aud asta, joacă bine şi patronul se răzgândeşte. Cei care îşi caută alibiuri pot spune dup-aia: Păi, da, dar dacă spunea că vrea nu ştiu ce... . Fotbalul e pentru câştigători şi pentru oameni care, sub presiune, performează", a spus Mihai Stoica, potrivit Orange Sport.

Gigi Becali dezvăluie: "În iarnă o să vină! Nu am nevoie de altceva"

Nemulțumit de Andrea Compagno, prin prisma ultimelor declarații la adresa vârfului italian, Gigi Becali a vorbit despre perioada de mercato din iarnă și a subliniat că va aduce un atacant, singurul post pe care trebuie să-l mai acopere în viziunea sa.

"Am zis că în iarnă o să vină un atacant. Am nevoie de un atacant puternic, să intre în combinații. Atât, altceva nu am nevoie", le-a comunicat Gigi Becali reprezentanților mass-media la reședința sa din Aleea Alexandru.