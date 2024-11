La finalul jocului, Alex Mitriță a vorbit despre victoria obținută în fața celor de la Hermannstadt și a transmis că nu este dezamăgit de faptul că a început meciul pe banca de rezerve având în vedere că în ultima lună a avut mai multe probleme de sănătate.

Alex Mitriță: ”Nu sunt dezamăgit, Mister știe ce are de făcut cu echipa!”

Totodată, fotbalistul a transmis că are încredere deplină în Costel Gâlcă și crede că antrenorul a luat cea mai bună decizie.

”Importantă este victoria, aveam nevoie de ea. Venim după meciuri foarte grele, după o perioadă foarte grea. Suntem bucuroși că am câștigat. Pentru mine, cel mai liniștitor lucru este când sunt în teren, asta e cel mai important pentru mine.

Nu este vorba de dezamăgire, Mister știe foarte bine ce are de făcut cu echipa. Și în această seară a știut, am intrat bine după margine, nu se pune problema să fiu dezamăgit. Orice jucător își dorește să joace de la început, dar vin după o perioadă grea, am avut o problemă cu genunchiul, apoi am avut o problemă la stomac. A fost greu pentru mine, a fost o lună foarte grea pentru mine.

Și cu Steaua (n.r. FCSB) am intrat greu, veneam după o zi jumate de antrenament. S-a văzut și la meci că mi-a fost greu. O săptămână am încărcat puțin, mi-am revenit ușor-ușor și sper ca la următoarele meciuri să fiu la capacitate maximă.

Mă bucur mult pentru Nicușor, mă bucur pentru oricine marchează. Avem nevoie de marcatori, avem nevoie de jucători să marcheze. Vin din atac, știu ce înseamnă să nu dai goluri. Toți suntem împreună și sperăm să fim din ce în ce mai bine.

Campionatul este foarte strâns, sunt importante punctele, dar nu vrem să ne mai uităm în spate, am avut o serie neagră. Vrem să privim în față, să luăm lucrurile bune și să nu mai intrăm în acea umbră. Sunt jucători care au avut probleme cu accidentările. E greu să ai un grup omogen, când ai doi-trei jucători accidentați.

Plec cu mândrie, sunt foarte bucuros că sunt din nou chemat. Avem nevoie de două victorii să terminăm pe primul loc”, a spus Alex Mitriță la finalul jocului.

Clasamentul din Superliga României