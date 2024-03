Ermal Krasniqi, doar cuvinte de laudă din partea unui nume mare din fotbal

Cârțu este fanul kosovarilor

Sorin Cârțu susține că kosovarul este unul dintre cei mai buni jucători al Rapidului, după ce a rămas impresionat de prestația sa din derby-ul de sâmbătă seara.

Fostului președinte al Universității Craiova a ținut să își arate aprecierea pentru kosovarii din lotul giuleștenilor, în special pentru Krasniqi, asemănându-l cu el însuși, și cu golul său împotriva celor de la Olympiakos, de pe Stadionul "Spyros Louis", în Cupa UEFA 2009.

“Mi-a plăcut cum a activat Rapidul. De la mijloc în sus au fost foarte reactivi și harnici. Și la Craiova m-a surprins și efortul acesta pe care l-au depus Krasniqi, Rrahmani, Hasani. Știu și cu mingea, muncesc foarte mult și sunt superiori." a declarat Sorin Cârțu, pentru Fanatik.

"La Rapid îmi place foarte mult de Krasniqi în ultimul timp. Își pune foarte mult amprenta pe partea ofensivă. Dacă vă aduceți aminte, cum a dat el golul 3 așa a scăpat și la Craiova, dar era offside.

Acolo și Târnovanu a avut o greșeală de plasament, dar are o execuție de atacant. A făcut o fentă că trage spre colțul lung și plasată cu efect, se vede că fost gândită și că nu a dat întâmplător”

“La modul acesta am dat și eu un gol la Olympiakos acasă la ei când am bătut cu 1-0. Tot așa, portarul se aștepta să dau la colțul lung și am tăiat-o la colțul scurt. Mingea a trecut printre mâinile lui și bară.

A avut un moment de întârziere, a plonjat târziu și nu a mai avut ce să facă. Așa a fost și golul lui Krasniqi, foarte frumos și în general, Rapid a dat niște goluri frumoase.

"Bun și el dar bun și eu"

(n.r. Krasniqi, noul Crâțu) Am fost mai bun decât el. Sunt modest. Noi ne-am născut prea devreme. Eu am spus că dacă nu ar fi fost așa, Universitatea Craiova nu ar fi fost atât de mare.

Noi am fost mari, tocmai pentru că a fost acolo un conglomerat de valori rămase acolo și menținute pe loc. Așa dacă în fiecare an ar fi vândut câte ceva, nu mai era la fel” a adăugat Cârțu, conform sursei citate.

Clasament play-off după înjumătățire

1. FCSB - 32p

2. Rapid - 28p*

3. CFR Cluj - 27p*

4. Universitatea Craiova - 23p**

5. Farul Constanța - 22p*

6. Sepsi OSK - 22p*

* - echipele au beneficiat de înjumătățire

Programul complet din play-off

Etapa 1:

FCSB - Sepsi

Rapid - Farul

CFR Cluj - Universitatea Craiova

Etapa 2:

Farul - FCSB

Universitatea Craiova - Rapid

Sepsi - CFR Cluj

Etapa 3:

FCSB - Universitatea Craiova

Rapid - CFR Cluj

Sepsi - Farul

Etapa 4:

CFR Cluj - FCSB

Universitatea Craiova - Farul

Rapid - Sepsi

Etapa 5:

FCSB - Rapid

Farul - CFR Cluj

Sepsi - Universitatea Craiova

Etapa 6:

Sepsi - FCSB

Farul - Rapid

Universitatea Craiova - CFR Cluj

Etapa 7:

FCSB - Farul

Rapid - Universitatea Craiova

CFR Cluj - Sepsi

Etapa 8:

Universitatea Craiova - FCSB

CFR Cluj - Rapid

Farul - Sepsi

Etapa 9:

FCSB - CFR Cluj

Farul - Universitatea Craiova

Sepsi - Rapid

Etapa 10:

Rapid - FCSB

CFR Cluj - Farul

Universitatea Craiova - Sepsi