Moldovenii s-au descotorosit de serviciile lui Tony da Silva, după înfrângerea usturătoare din campionat cu FC Hermannstadt din etapa #8 (2-6).

Emil Săndoi, lăudat după ce a preluat-o pe Poli Iași

Emil Săndoi a preluat-o pe Poli Iași, iar președintele moldovenilor, Cornel Șfaițer, e convins că va colabora excelent cu fostul selecționer al României U21.

”Am fost în căutări. Nu a fost ușor. Am vrut să aduc un tehnician care să rămână cel puțin până la finalul campionatului. Au fost discuții, tatonări și am ajuns la Emil Săndoi. Are experiență, a antrenat mult în fotbalul românesc. Îl cunosc, era selecționer la naționala de tineret când au jucat câteva meciuri la Botoșani.

E un antrenor echilibrat și cred că o să facem lucruri bune împreună. Într-adevăr, cu Conceicao am avut câteva discuții. A studiat echipa, dar își dorea să o preia din iarnă sau din vară. Dar noi aveam nevoie de antrenor acum, să pregătească echipa pentru următoarele jocuri. Avem nevoie mare de puncte și nu îmi permiteam să stau cu un antrenor interimar. Eu cred că este o alegere bună”, a spus Șfaițer, potrivit Sport Total.

Emil Săndoi, la Poli Iași: comunicat oficial

”Bine ai venit, Emil Săndoi!

Noul antrenor principal al echipei noastre este Emil Săndoi. Experimentatul tehnician, cu aproape 300 de meciuri oficiale pe bancă, a semnat, în urmă cu câteva minute, contractul cu Poli Iași. În vârstă de 59 de ani, Emil Săndoi a pregătit mai multe echipe în prima ligă, printre care Universitatea Craiova, FC Argeș, FC Vaslui, Chindia Târgoviște, dar și echipa națională de tineret a României, în două mandate, 2006-2013 și 2022-2023. Săndoi i-a condus pe micii tricolori la turneul final din 2023, găzduit de România.

Ca jucător, noul antrenor al echipei noastre are o carieră impresionantă, cu aproximativ 400 de meciuri oficiale. La națională a bifat 30 de selecții între anii 1987 și 1993, făcând parte și din lotul României la mondialul din 1990.

Mult succes în Copou, Emil Săndoi!”, au scris cei de la Poli Iași pe pagina oficială de Facebook.