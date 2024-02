Roș-albaștrii au pus stăpânire pe prima poziție în clasament cu 61 de puncte și se clasează la 10 lungimi în fața ocupantei locului doi, Rapid București.

Elias Charalambous, savuros la flash-interviu: ”Este o legendă în România și trebuie respectat”

Elias Charalambous a vorbit după meci despre evoluția elevilor săi și a precizat că Mihai Pintilii, secundul său, e o legendă în România și că trebuie respectat. Oficialul roș-albaștrilor a fost eliminat de către Sebastian Colțescu în urma unor discuții din prima parte a meciului.

”În primul rând, felicitări jucătorilor. V-am spus înainte de meci că va fi un joc foarte dificil. În prima repriză nu am intrat în meci așa cum trebuia. Nu am început meciul bine, am primit gol. Am vorbit cu jucătorii la pauză să schimbăm câte ceva. Ei au făcut foarte bine ce au făcut. Am devenit mult mai agresivi. Atitudinea s-a schimbat.

În prima repriză a fost vorba de atitudine. Lipsa de agresivitate s-a văzut. Totul s-a schimbat însă în repriza a doua. Am schimbat câteva lucruri. Avem nevoie de astfel de jucători care fac diferența. Am câștigat trei puncte. Iar acum trebuie să ne refacem. Urmează un meci greu. Felicitări jucătorilor, mulțumim fanilor.

Miculescu a intrat bine, dar toate schimbările au fost bune. Întotdeauna mulți dintre jucătorii care intră de pe bancă schimbă jucătorii.

(n.r. despre cartonașul roșu primit de Mihai Pintilii) A fost o discuție. Nu știu exact ce s-a întâmplat acolo. Arbitrul a decis, Pintilii știm că e o legendă în România. A cerut să fie respectat, vrem să împărțim această victorie cu Pantea”, a spus Elias Charalambous după meci.

FC Voluntari - FCSB 1-2

FC Voluntari a fost superioară FCSB-ului în prima repriză. Andrei Dumiter a deschis scorul în minutul 16, doar că roș-albaștrii au revenit pe tabela de marcaj în partea secundă.

După ce a efectuat trei schimbări la pauză, gruparea roș-albastră a dat lovitura prin ”dubla” lui Florinel Coman, care a restabilit egalitatea în minutul 48 și a adus victoria șase minute mai târziu.