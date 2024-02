"Două-trei milioane de euro!". Anunțul lui Gigi Becali despre Elias Charalambous

Gigi Becali i-a luat apărarea tehnicianului cipriot, criticat de nenumărate ori pentru faptul că a acceptat să vină la FCSB, unde comandă patronul.

Investitorul a explicat că Elias Charalambous a avut un salariu de 10.000 de euro atunci când a venit, însă i s-a înjumătățit suma după ce a pierdut campionatul, în sezonul trecut.

"Când e să dai declarații, le spui că ai creier zero, nu mai dai interviuri. Ăla cu creier zero, o să-l vedeți la anul la arabi, cu două-trei milioane salariu. Și Pintilii, care se prostituează, va fi cel mai curat din Europa. Cum antrenez eu dacă nu am fost de trei ani? Că fac schimbări, că mă consult cu ei.. asta e altceva. Dar nu pregătesc eu echipa! De trei ani nu am mai fost. Pe stadion și mai mult", a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

Elias Charalambous și-ar dori să rămână la FCSB

Contractul antrenorului cipriot cu liderul din Superliga expiră la finalul acestui sezon, iar Elias Charalambous și-a anunțat deja intenția de a semna prelungirea cu gruparea patronată de Gigi Becali.

"Nu am avut vreo discuție, sunt fericit să fiu aici, mă simt foarte bine aici, mă bucur de fiecare moment, fiecare zi.

Când te simți fericit într-un loc, cu siguranță îți dorești să rămâi", a spus Elias Charalambous la conferința de presă dinaintea meciului cu Universitatea Craiova.