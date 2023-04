Elias Charalambous a dezvăluit discuția cu Dawa după Universitatea Craiova - FCSB! Concluziile antrenorului 

Prima repriză a fost una echilibrată, fără mari ocazii, însă roș-albaștrii au intrat cu avantaj la pauză după golul marcat de Andrea Compagno din centrarea perfectă a lui Florinel Coman. În a doua repriză, oltenii au primit penalty după un henț făcut de Iulian Cristea în careu, însă Andrei Ivan a ratat surprinzător, trimițând mult pe lângă poarta lui Ștefan Târnovanu.

La un singur minut de la ratarea golgheterului Craiovei vicecampioana en-titre a reușit să dubleze avantajul datorită golului marcat de Deian Sorescu după o acțiune frumoasă a lui Alexandru Pantea. Oltenii au mai primit un penalty, după un fault făcut de Dawa în careu, iar Koljic a reușit să transforme lovitura de pedeapsă.

Ce a spus Elias Charalambous după victoria cu Universitatea Craiova

Antrenorul principal de la FCSB a vorbit despre victoria importantă obținută de echipa sa, în special după pasul greșit făcut de liderul Farul, care a remizat cu Sepsi. Charalambous și-a felicitat jucătorii, analizând partida din Bănie.

„O victorie foarte importantă azi, pe un teren extrem de dificil, cu adversarii având aproape 30.000 de suporteri. Jucătorii s-au descurcat incredibil, au apărat rezultatul. Astăzi nu am jucat atât de bine, dar cred că jucătorii au vrut să câștige cele 3 puncte și de aceea am reușit să ținem de rezultat, trebuie să continuăm să muncim din greu până la finalul sezonului și să ne focusăm la următorul meci.

Vreau să le mulțumesc suporterilor pentru sprijin, împărtășim victoria cu ei. Sincer să fiu, am analizat primul meci, am văzut problemele pe care le-am avut, am schimbat puțin tactica, rezultatul a fost cel mai important azi, trebuie să jucăm pentru rezultate, astea ne țin în topul clasamentului. Astăzi am primit maximum pentru ce am oferit. A fost un efort colectiv, atitudinea lor, am avut portarul într-o zi bună, avem doi portari incredibili, portarul nostru a avut o zi foarte bună.

Dacă vă amintiți, înainte de meci m-ați întrebat de echipa de start, am spus că toți jucătorii din lot sunt importanți, cred că jucătorii de pe bancă au ajutat mult echipa. E important ca jucătorii care intră să aibă un randament la maximum și să decidă meciurile. Important e cum ne vom îmbunătăți următoarele meciuri și cum vom apărea.

Am vorbit cu Dawa după meci, i-am zis că e fotbal, acolo se fac greșeli, a jucat foarte bine după mine, dacă te lupți pentru toate mingile, ceea ce a făcut el, se întâmplă să greșești. Se întâmplă și să iau cartonașe galbene eu, trebuie să respectăm pe toată lumea, a avut dreptate arbitrul, am încercat să îmi prezint scuzele, dar astea sunt doar emoțiile meciului”, a declarat Elias Charalambous după meci.

Clasamentul play-off-ului

1. Farul Constanța - 6 meciuri 43 puncte

2. FCSB - 6 meciuri 40 puncte

3. CFR Cluj - 5 meciuri 38 puncte

4. Universitatea Craiova - 6 meciuri 35 puncte

5. Rapid București - 5 meciuri 31 puncte

6. Sepsi Sf. Gheorghe - 6 meciuri 25 puncte