Echipa la care Mitrita ar pleca chiar si din cantonament! "Cred ca plecam de acum" :) Mijlocasul Craiovei, pus pe sotii in Antalya

Alex Mitrita a vorbit in cantonamentul din Antalya despre ofertele pe care le-a avut din strainatate.

Intrebat de reporterul PRO TV despre posibilitatea de a pleca in Italia, la Juventus, marea rivala din oras a celor de la FC Torino, care au fost interesati de serviciile romanului, Mitrita a glumit si a spus ca la echipa lui Ronaldo ar fi fost deja plecat daca avea aceasta sansa.

"La Juventus cred ca plecam de acum, daca era la Juventus. Gandul meu e sa raman la Craiova, nu ma gandesc la plecare. Voi pleca daca e o oferta buna pentru club, pentru mine, dar, in acest moment, nu ma gandesc la plecare. Voi pleca dupa preliminarii", a spus Mitrita.

Mai mult, mijlocasul Craiovei a fost intrebat despre pretul care i s-a pus, 5 milioane de euro, suma despre care Mangia a spus ca e prea mica pentru calitatea lui.

"Daca era o suma buna 5 milioane, eu zic ca eram plecat pana acum. Nu pot sa spun ca merit mai mult. Sunt un jucator bun, cu calitate, dar nu pot sa spun eu cat valorez. Daca vorbim de cifre, am fost cel mai bun jucator din campionat. Am prins echipa etapei de multe ori. Nu pot sa spun ca sunt mai bun ca Tucudean. Suntem prieteni, el e atacant, eu sunt mijlocas. El are calitatea lui, este un jucator important pentru Romania. Nu pot sa spun ca sunt mai valoros ca el", a comentat Mitrita.