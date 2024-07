Echipa din Superliga care l-a dezamăgit pe Basarab Panduru după primul meci: ”N-au învăţat nimic din sezonul trecut”

Vara a adus transferuri interesate în Superliga României, atât la nivelul venirilor, cât și la nivelul plecărilor. În prima rundă din noul sezon al Ligii 1, Dinamo a fost învinsă pe terenul celor de la CFR Cluj, scor 3-2. ”Câinii” au condus cu 2-0 în Gruia, dar nu și-au putut menține avantajul până la final.

CFR Cluj a întors rezultatul în prelungirile partidei și a debutat cu dreptul în noul sezon din campionat. După meci, antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, a tras și o concluzie după eșecul dramatic al echipei sale din Gruia: este de părere că elevii săi trebuie ”să-și propună mai mult”, pentru a nu ajunge în situația din sezonul precedent.

Basarab Panduru, dezamăgit de cum a arătat Dinamo în prima etapă din Superliga

Basarab Panduru, fost fotbalist, care spune mereu lucrurilor pe nume, a criticat Dinamo în urma duelului din Gruia și a afirmat că, aparent, cei din ”Ștefan cel Mare” nu au învățat nimic din sezonul trecut, când au reușit să se salveze de la retrogradare în urma barajului cu FK Csikszereda. Din nou a pierdut Dinamo în prelungiri, după cum a declarat Panduru.

”Eu observ că Dinamo nu a învăţat nimic din ce s-a întâmplat anul trecut. Anul trecut ok, a fost o întâmplare, deşi nu era întâmplare şi aveai nişte semne de întrebare, pentru că erau deja 4-5 jocuri pe care le pierdeai în minutele de prelungire. Şi atunci spuneam la fel. Cum arata Dinamo la început şi cum arată din minutul 85.

Te uiţi şi te întrebi de ce pierzi? Nu trebuie să te întrebi, pentru că din minutul 80 sunt pe teren Irimia, Caragea, Bani, Amzăr. Anul trecut ai jucat pe frig numai cu tineri şi ai pierdut 4-5 meciuri şi era să retrogradezi.

Acum dacă îţi dai seama că nu te pot ajuta, bagi unul, bagi doi, dar nu 4-5 jucători la un moment dat” , a declarat Basarab Panduru, la Prima Sport.

Dinamo joacă pe terenul Petrolului în runda următoare

În următoarea etapă, Dinamo va juca pe teren propriu împotriva celor de la Petrolul Ploiești. Referitor la duelul cu CFR Cluj, golul decisiv a venit de la Tachtsidis în minutele de prelungiri, echipa lui Dan Petrescu fiind, până acum alături de Sepsi, Oțelul și Unirea Slobozia, singurele formații din play-off-ul sezonului trecut care au învins în prima etapă a noii stagiuni.

”Știam că vom avea un meci greu. Prima repriză cred că am avut multe lucruri bune, multe situații bune. În a doua repriză am făcut câteva greșeli, dar am încercat să jucăm. CFR a păstrat această intensitate la mijlocul terenului. Pentru primul meci trebuie să continuăm să învățăm și să progresăm. La golul trei cred că aveam destui jucători cu care să ne putem apăra.

Aveam jucători tineri pe bancă, le-am dat încredere să joace într-un meci dificil. Aceasta a fost ideea noastră, am încredere în acești băieți. Cîrjan a fost bun, am văzut că are calitate, dar trebuie să lucreze din greu ca să ajungă să controleze jocul 90 de minute așa cum vreau eu.

Îi înțeleg pe suporteri, dar e target-ul nostru, al meu ca antrenor. Trebuie să ne propunem mai mult, trebuie să progresăm dar asta nu ne schimbă obiectivele, trebuie să fim mai stabili în acest sezon, să fim mai buni decât anul trecut”, a spus Zeljko Kopic după CFR – Dinamo.