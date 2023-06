”E un transfer riscant”. Mihai Stoica și ”problema” FCSB-ului după transferul lui Siyabonga Ngezana

În schimbul fundașului venit din Africa de Sud, de la Kaizer Chiefs, Becali va plăti o sumă importantă, având în vedere că Ngezana mai are un an de contract cu echipa sa.

Mihai Stoica, managerul general al FCSB, a vorbit despre acest transfer și a dezvăluit de ce mutarea ar putea fi una „riscantă” pentru FCSB.

Ngezana nu a mai evoluat, până acum, într-un campionat european, dar profilul său se pliază pe cel ”creionat” de Gigi Becali.

Mihai Stoica: ”Mie mi-a plăcut de el”

„Ngezana respectă portretul robot pe care l-a făcut Gigi. Vrea să construiască, nu vrea să câştige dueluri aeriene, când a vrut asta l-am adus pe Tamm, acolo mi-am făcut treaba cu Tamm, nimeni nu are cum să conteste asta. Din toţi, Ngezana a părut fotbalistul care are calitatea asta, viteză foarte bună.

Nu l-am văzut, nu e un nivel foarte slab, e rapid. Am văzut jucători interesanţi. Doar ca e riscat ca nu a jucat în Europa pana la 26 de ani. E diferit faţă de jucătorii pe care i-am avut. Trebuie să obţinem permisul de şedere, nu sunt probleme, doar că durează 2 saptamani până să vină încoace şi i-am zis Vali fă ceva să plece în cantonament. Trebuie neapărat să facă deplasarea cu noi în Olanda. Nu am primit referinţe de la nimeni, nu am discutat cu nimeni.

E un transfer riscant pentru că nu a jucat în Europa, dar se pliază pe ce a vrut Gigi. Este profilul acela de jucător, picior drept. Mie mi-a plăcut. Plătim bani pe el, dar nu discutăm de sume pentru că e confidenţialitate. Oaidă a costat 950.000, aşa că la Gigi sumele ăstea sunt obişnuite. Florin Vulturar s-a ocupat de acest transfer”, a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

În acest sezon, el a evoluat în 23 de partide oficiale pentru echipa sud-africană și a înscris 2 goluri, ambele în campionat.

În vârstă de 25 de ani, fundașul central are 2 prezențe în naționala Africii de Sud (jucate însă tocmai în 2018, cu o selecționată ”B”, formată doar din jucători din campionatul intern) și a evoluat în ultimele șapte sezoane la Kaizer Chiefs.