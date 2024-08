E gata! Joao Cancelo pleacă de la Manchester City și va încasa un salariu de 15.000.000€ la noul club

Joao Cancelo a ajuns în luna mai la 30 de ani. Se află la Manchester City din august 2019, iar contractul său expiră în iunie 2027. Doar că portughezul nu-și va ispăși înțelegerea contractuală cu ”cetățenii” și va pleca în această fereastră de transferuri.

Fabrizio Romano a anunțat pe rețelele social media faptul că Al Hilal va plăti 25 de milioane de euro pentru serviciile lui Joao Cancelo, care va încasa și un salariu bun la gruparea arabă.

Joao Cancelo a încheiat cu brio prima parte a medicalului. În următoarele ore, mai scrie Fabrizio Romano, fundașul va semna contractul cu Al Hilal.

???????? João Cancelo to Al Hilal, here we go! Deal in place for €25m package to Manchester City.

Cancelo completed first part of medical and verbal agreement is done, waiting to sign documents in the next hours.

Salary up to €15m package net per year on deal until 2027.

