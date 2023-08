Fostul căpitan al lui Lazio a vorbit despre partida din etapa a șaptea pe care echipa sa o va disputa vineri, de la 21:30.

Rapid va întâlni în deplasare gruparea lui Adrian Mititelu, FCU Craiova, formație rămasă fără antrenor după plecarea lui Nicolae Dică.

Bergodi, extrem de sincer

Rapid are un moral excelent după ce runda trecută, pe Giulești, a învins cu 3-1 echipa campioană, Farul Constanța, duminică seara, la finele unui meci în care gazdele au dominat clar trupa lui Gică Hagi.

Bergodi o numește pe FCU Craiova o "bestie neagră'!

“Meciul împotriva celor de la FCU Craiova este unul foarte important pentru noi. Cu toții ne dorim să obținem victoria, mai ales că am câștigat primul meci de acasă, am avut o prestație foarte bună și băieții au moralul foarte bun. Vrem să câștigăm cele trei puncte la Craiova. Știu foarte bine că este o echipă dificilă. Este ca o „bestie neagră” pentru Rapid, având în vedere că nu am mai învins această echipă.

Presiune este întotdeauna la Rapid, dacă nu câștigăm acest meci vor fi probleme. Nu trebuie să fim relaxați acum, nu există acest lucru. În România, în general, mentalitatea jucătorilor scârțâie atunci când fac un meci foarte bun, mai ales împotriva echipei campioane, așa cum am făcut noi, aceștia au tendința de a se culca pe o ureche. Nu există acest lucru la noi la echipă. Presiunea este constantă aici, dar atât eu, cât și jucătorii trebuie să facem față acestui lucru.

Știu că nu plecăm de pe o poziție favorabilă, având în vedere rezultatele obținute în meciurile împotriva celor de la FCU Craiova, dar băieții s-au antrenat foarte bine pentru acest meci. Băieții se pregătesc foarte bine la antrenamente pentru toate meciurile, sunt foarte implicați și se vede o creștere bună din toate punctele de vedere, lucru pe care l-am demonstrat și în meciul împotriva celor de la Farul când presiunea era la maximum.

Sunt sigur că băieții au moralul ridicat în urma jocului bun pe care l-au făcut, s-au antrenat foarte bine în puținele zile pe care le-am avut la dispoziție pentru a pregăti acest meci. Sunt bucuros că am câștigat, dar acum trebuie să ne concentrăm pe acest meci.

Faptul că cei de la Craiova și-au schimbat antrenorul poate fi atât un avantaj, cât și un dezavantaj pentru că nu avem foarte multe puncte de reper atunci când facem analiza echipei. Poate fi o diferență considerabilă în jocul echipei, având în vedere că Dică îi antrena într-un fel anume, îi analizasem foarte bine, dar acum nu știm cum se vor pregăti pentru acest meci. Va trebui să ne adaptăm imediat la ceea ce se va întâmpla pe teren", a declarat Cristiano Bergodi, în conferința de presă care a avut loc miercuri după-amiază.