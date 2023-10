Dumitru Dragomir, singur împotriva tuturor! Declarația aspră care îl va enerva mai ales pe Gigi Becali

Perceput drept un specialist, fostul președinte de la FC Scornicești și Victoria București a devenit la 77 de ani dezvoltator imobiliar și rămâne fidel ideii "chiar dacă ai bani, vrei să faci și mai mulți!", teorie pe care marșa și când intervenea în direct la emisiunile televizate.

Dumitru Dragomir s-a arătat sceptic în legătură cu transferul lui Dorin Rotariu la FCSB. Fotbalistul în vârstă de 28 de ani e preferatul lui Gigi Becali, care a încercat de mai multe ori să-l convingă să semneze cu FCSB. Stângaciul cu 10 selecții și un gol în națională e cotat la 500.000 de euro și va avea la liderul campionatului un salariu de 20.000 de euro lunar.

Dragomir nu vede cu ochi buni transferul lui Rotariu la FCSB

„Lasă-mă să nu fiu foarte încântat. Nu știu dacă se mulează pe jocul FCSB-ului. Jocul FCSB-ului este foarte dificil. Aici fiecare vrea să facă mai mult, nu au un joc de concepție și de pase într-un sistem tactic. Ei joacă din talent”, a spus Dumitru Dragomir, potrivit Fanatik.

„În momentul când încep să joace și pe idei tactice, nu le mai stă nimeni în cale. Sunt jucători talentați. Nu ai văzut pe Tavi Popescu la naționala lui Pancu. Vai de mine!", a mai menționat fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal pentru sursa mai sus menționată.

Dorin Rotariu a afirmat, miercuri, că a acceptat să semneze un contract cu FCSB, grupare care îl curta de mult timp, pentru că îşi doreşte să câştige titlul de campion în Superliga României şi să revină la echipa naţională.

"FCSB mi-a lăsat o impresie bună. Îmi doresc să fiu campion în România, de asta am şi venit, şi să revin la echipa naţională. Nu este prima oară când am primit ofertă de la FCSB, nu este un lucru nou. Pot să spun că în fiecare perioadă de transferuri au fost conversaţii, propuneri şi am considerat că acum este cel mai bun moment, pentru că îmi doresc să revin la echipa naţională şi să fiu campion în România. Mesajul meu este că voi da totul şi voi încerca să ajut echipa să câştige", a declarat Rotariu într-un interviu difuzat pe canalul de YouTube al FCSB.

Atacantul, care a semnat la 10 octombrie un contract cu FCSB, a afirmat că este pregătit 100% din punct de vedere fizic şi că poate evolua în partida cu FC Voluntari, de duminică, din etapa a 13-a a Superligii.

"Mă simt bine, am fost primit foarte bine şi sper ca la meci să câştigăm, pentru că asta este prioritatea, normal. Sper să facem şi o partidă bună pe lângă cele trei puncte. Mă simt bine, am avut o săptămână bună în care m-am pregătit, sunt pregătit de meci. Sunt pregătit 100%. Îmi doresc să ajut echipa şi vreau să fac acest lucru cât mai bine. Până acum m-am pregătit la Timişoara, cu ASU Poli, şi cred că sunt la un nivel bun", a mai spus Rotariu.