Daniel Oprița, nemilos cu jucătorii săi după înfrângerea cu Unirea Slobozia: „Greșeli uluitoare!” „Săgeți” către rivale

La finalul partidei, Daniel Oprița și-a criticat jucătorii pentru ușurința cu care au tratat unele faze și n-a ratat ocazia să trimită câteva săgeți către adversara de sâmbătă.

„O echipă arțăgoașă, care așteaptă greșeala. Nu putem să scăpăm de lucrurile acestea, i-am și rugat astăzi pe fundașii centrali să nu mai facă greșeli. Am fost echipa care am încercat mai mult să punem presiune. Important e să marcăm, să dăm goluri și să jucăm fotbal.

M-am uitat la meciul trecut dintre Șelimbăr și Slobozia, fără să se supere cineva pe mine, dar nici nu am avut ce să scot la vizionare. Și terenul a fost unul greu astăzi, dar trebuia să ne batem și noi ca ei în anumite situații.

Oprița, supărat pe jucătorii săi

Sunt greșeli uluitoare ale jucătorilor mei, nu ar trebui să apară. Mi-aș fi dorit să legăm mai multe rezultate bune și chiar speram să terminăm pe primul loc în iarnă. Sunt jucători care au avut pretenții prea mari, dar nu arată. Asta mă deranjează. În CV arătau bine unii jucători, dar ca joc sunt departe de așteptările mele.

Am plecat la vestiare la finalul partidei. Și la victorie fac asta. Am fost supărat și am mers să mă liniștesc. Nu e ușor, dar sperăm la cel puțin 4 victorii și un egal să obținem în următoarele 5 meciuri”, a spus Oprița, la finaul meciului cu Unirea Slobozia.

În urma acestui rezultat, Unirea Slobozia și-a consolidat primul loc în clasamentul Ligii 2, cu 24 de puncte, trei mai multe decât principala urmăritoare: Șelimbăr.

Steaua a rămas pe zece, cu 12 puncte, însă poate coborî în clasament, în funcție e rezultatele pe care le vor obține echipele din spatele său.