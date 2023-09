Ultimul manager care a stat pe banca tehnică a oltenilor a fost Nicolae Dică. După 33 de zile, în care a bifat cinci apariții la cârma grupării din Bănie, antrenorul a fost demis, iar postul de principal la FCU Craiova a rămas din nou vacant.

Dumitru Dragomir i-a găsit antrenor lui Adrian Mititelu: "Fraților, țineți minte ce vă spun"

Dumitru Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a vorbit despre situația de la FCU Craiova. A subliniat la Fanatik că cel mai potrivit tehnician pentru olteni ar fi Dorinel Munteanu.

Antrenorul se află în acest moment pe banca tehnică a Oțelului Galați. Dorinel Munteanu a pierdut o singură dată de la startul noului sezon, dar nici nu a reușit să câștige în vreun meci. Tehnicianul e campion la rezultate de egalitate, are opt până acum.

„Ăsta e antrenor bun (n.r. Dorinel Munteanu). Băi, fraților, țineți minte ce vă spun. Vai, mama mea, ce antrenor poate să fie. În primul rând, aleargă în draci ca el. Echipa este ce a fost Dorinel din minutul 1, până în minutul 90 avea plămânii cât Casa Poporului. Extraordinar, bravo, felicitări”, a spus Dumitru Dragomir, potrivit Fanatik.

După nouă etape disputate în sezonul regulat al Superligii, FCU Craiova se situează pe locul opt cu 12 puncte. În consecință, echipa de pe stadionul „Ion Oblemenco” a înregistrat patru victorii și cinci eșecuri până acum.

FCU Craiova nu mai vinde jucători

Nu mai pleacă jucători de la FCU Craiova în această vară, susține Adrian Mititelu Jr.: „Puțin probabil (n.r. - să mai plece vreun jucător de la FCU Craiova). Noi am tot negociat pentru diverși jucători în această perioadă de mercato, însă nu am fost de acord cu ofertele primite și am luat decizia ca, tot răul spre bine, să păstrăm lotul puternic… Suntem mult mai puternici pentru îndeplinirea obiectivului.

Este foarte puțin probabil să mai plece vreun jucător în aceste trei zile, mai ales că mai sunt foarte puține țări de prin lumea arabă unde se mai pot face transferuri”, a spus Mititelu Jr., potrivit Fanatik.